Susana Giménez reveló cuándo será el casamiento de Tini y Rodrigo De Paul

Tras meses de rumores y expectativa por el posible casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Susana Giménez sorprendió al revelar un dato clave sobre la pareja. En una conversación con Marley durante Por el mundo, la conductora se refirió al presente sentimental de los artistas y sus palabras se viralizaron rápidamente.

Después de meses de rumores, versiones cruzadas y especulaciones sobre una de las bodas más esperadas del espectáculo y el deporte argentino, Susana Giménez terminó revelando un dato que hasta ahora no había sido confirmado. Durante una charla con Marley, la diva habló sobre la relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul y lanzó una inesperada información que rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

La conversación surgió cuando Marley hizo referencia al vínculo entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y aseguró: " Está re enamorado de Tini ". Fue entonces cuando Susana Giménez sorprendió a todos al revelar un dato inesperado: "Sí, muy. Se casan ahora… el 19 de diciembre ". El conductor celebró la relación y agregó: " Linda pareja, hacen aparte ", mientras que la conductora coincidió con entusiasmo: "Síí".

Las palabras de Susana volvieron a poner en el centro de la escena los rumores sobre la boda de Tini y De Paul . Tras la reconciliación, la cantante acompañó al futbolista durante el Mundial 2026 y compartió junto a él varios momentos clave de la competencia . Si bien la pareja ya había admitido sus ganas de pasar por el altar, hasta ahora habían mantenido en reserva cualquier detalle sobre una posible fecha de casamiento.

Mientras tanto, los rumores sobre el casamiento no dejaron de crecer. Diferentes versiones señalaban que la ceremonia tendría lugar antes de finalizar el año y que los preparativos ya habían comenzado, con un festejo pensado en un exclusivo lugar de Exaltación de la Cruz. Incluso se habló de modificaciones de último momento en la fecha prevista, lo que sumó más expectativa entre los seguidores de la pareja.

Aunque Tini y Rodrigo todavía no confirmaron la fecha de la boda, la revelación de Susana Giménez generó una fuerte repercusión y volvió a instalar el tema en la agenda del espectáculo. La diva sorprendió con sus declaraciones y muchos recordaron que en otras oportunidades adelantó datos que luego fueron confirmados por los propios protagonistas.

El papá de Rodrigo de Paul rompió el silencio sobre la boda con Tini

El padre de Rodrigo De Paul, Roberto, estuvo como invitado en La Mañana con Moria y habló tanto del momento futbolístico de su hijo luego del Mundial 2026 como de su relación con Tini Stoessel, una de las parejas más comentadas del espectáculo argentino.

Moria Casán aprovechó la entrevista para indagar sobre el vínculo entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Ante la consulta sobre un posible casamiento, Roberto De Paul esquivó la confirmación con una respuesta entre risas: “Invitación al casamiento todavía no recibí”. Su comentario provocó risas en el piso y volvió a alimentar las versiones sobre la boda de la pareja.

Dejando de lado la ironía sobre la boda, Roberto De Paul habló con elogios sobre Tini y su vínculo con Rodrigo. El padre del futbolista aseguró que conoce a la cantante y la definió como una persona “muy compañera, tierna y amable”. También destacó la conexión entre ambos: “Rodrigo se apoya mucho en Tini. Charlan mucho. Se apoyan mucho. Son muy compañeros. La veo muy centrada. Es un 10”.