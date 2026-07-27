La jujeña Fátima Herrera se consagró Queen of the Universe 2026

La jujeña Fátima Herrera volvió a destacarse en el plano internacional al consagrarse como Queen of the Universe 2026 , luego de representar a la Argentina en el certamen Kings and Queens of the Universe , realizado en Cartagena, Colombia .

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La competencia se desarrolló entre el 22 y el 25 de julio y reunió a representantes de distintos países y regiones en un evento que combinó turismo, cultura, moda, liderazgo y compromiso social.

Durante cuatro jornadas, las candidatas participaron de una intensa agenda de actividades que incluyó la imposición oficial de bandas, visitas institucionales, sesiones fotográficas, cenas de gala, un desfile de artesanías y acciones vinculadas a la responsabilidad social.

Más allá de la elección de la reina, el certamen tiene como objetivo promover el desarrollo integral de sus participantes, impulsando valores como el liderazgo, la inclusión, la comunicación, la formación académica y el compromiso con las comunidades.

Una jujeña en lo más alto

Representando a la Argentina, Fátima Herrera logró destacarse entre las participantes y obtuvo el máximo reconocimiento del concurso, al ser coronada como Queen of the Universe 2026.

Con este logro, la jujeña suma un nuevo reconocimiento internacional y vuelve a posicionar a la provincia en un escenario de alcance mundial.

Cartagena, sede del evento

La edición 2026 de Kings and Queens of the Universe tuvo como sede la ciudad colombiana de Cartagena, elegida por su valor histórico, cultural y turístico.

El certamen es encabezado por la empresaria cartagenera Kelly Patricia Marrugo González, presidenta y CEO de Kings and Queens of the Universe y de su fundación, quien impulsa esta plataforma con el objetivo de combinar la promoción internacional de la ciudad con iniciativas de inclusión, liderazgo y desarrollo social para niños, jóvenes y comunidades vulnerables.