lunes 27 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de julio de 2026 - 09:20
Espectáculos.

La jujeña Fátima Herrera se consagró Queen of the Universe 2026

La representante de Jujuy obtuvo la corona internacional en Cartagena, Colombia, tras participar del certamen Kings and Queens of the Universe.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Fátima Herrera Queen of the Universe (Captura de pantalla).

Fátima Herrera Queen of the Universe (Captura de pantalla).

La jujeña Fátima Herrera volvió a destacarse en el plano internacional al consagrarse como Queen of the Universe 2026, luego de representar a la Argentina en el certamen Kings and Queens of the Universe, realizado en Cartagena, Colombia.

Lee además
La novia de Marcos Senesi, mostró el regalo que Lionel Messi les hizo a los jugadores de la Selección Argentina.
Espectáculos.

La novia de Marcos Senesi reveló el particular regalo que Messi les hizo a los jugadores
El Secu 57 de Caspalá participará en la FNE. video
Orgullo.

FNE 2026: el Secu 57 de Caspalá hará historia y busca ayuda para su carruaje

La competencia se desarrolló entre el 22 y el 25 de julio y reunió a representantes de distintos países y regiones en un evento que combinó turismo, cultura, moda, liderazgo y compromiso social.

Un certamen con proyección internacional

Durante cuatro jornadas, las candidatas participaron de una intensa agenda de actividades que incluyó la imposición oficial de bandas, visitas institucionales, sesiones fotográficas, cenas de gala, un desfile de artesanías y acciones vinculadas a la responsabilidad social.

Más allá de la elección de la reina, el certamen tiene como objetivo promover el desarrollo integral de sus participantes, impulsando valores como el liderazgo, la inclusión, la comunicación, la formación académica y el compromiso con las comunidades.

Una jujeña en lo más alto

Representando a la Argentina, Fátima Herrera logró destacarse entre las participantes y obtuvo el máximo reconocimiento del concurso, al ser coronada como Queen of the Universe 2026.

Con este logro, la jujeña suma un nuevo reconocimiento internacional y vuelve a posicionar a la provincia en un escenario de alcance mundial.

Cartagena, sede del evento

La edición 2026 de Kings and Queens of the Universe tuvo como sede la ciudad colombiana de Cartagena, elegida por su valor histórico, cultural y turístico.

El certamen es encabezado por la empresaria cartagenera Kelly Patricia Marrugo González, presidenta y CEO de Kings and Queens of the Universe y de su fundación, quien impulsa esta plataforma con el objetivo de combinar la promoción internacional de la ciudad con iniciativas de inclusión, liderazgo y desarrollo social para niños, jóvenes y comunidades vulnerables.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La novia de Marcos Senesi reveló el particular regalo que Messi les hizo a los jugadores

FNE 2026: el Secu 57 de Caspalá hará historia y busca ayuda para su carruaje

Chuck Lorre explicó por qué Stuart Bloom fue el protagonista menos esperado

El Cine Alfa fue declarado de Interés Patrimonial por su aporte a la cultura jujeña

El Polaco revolucionó las redes al mostrar su impactante cambio físico frente al espejo

Lo que se lee ahora
La novia de Marcos Senesi, mostró el regalo que Lionel Messi les hizo a los jugadores de la Selección Argentina.
Espectáculos.

La novia de Marcos Senesi reveló el particular regalo que Messi les hizo a los jugadores

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Boca perdió con Riestra.
Liga Profesional.

Boca fue goleado por Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura

Paro de ADEP.
Jujuy.

Los "autoconvocados" de ADEP anunciaron un paro para el lunes, martes y miércoles

Quini 6.
Lotería.

Quini 6: conocé los níumeros ganadores de este domingo 26 de julio de 2026

Picaduras de alacranes (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

En qué lugares de Jujuy se reportan más picaduras de alacranes

Triunfo de Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta ante Güemes y sigue en lo más alto de su zona

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel