La novia de Marcos Senesi reveló el particular regalo que Messi les hizo a los jugadores

La novia de Marcos Senesi, mostró el regalo que Lionel Messi les hizo a los jugadores de la Selección Argentina.

Tras la victoria de España sobre Argentina en el Mundial , Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi compartió en sus redes sociales el regalo que Lionel Messi entregó a los integrantes del plantel de la Selección Argentina . La futbolista inglesa ya se había ganado el cariño de los hinchas argentinos antes del comienzo de la Copa del Mundo 2026.

Deportes Qué dice la carta que Gianni Infantino le envió a la Selección argentina tras la final del Mundial 2026

Lo había logrado tras publicar un video en el que mostró a su pareja recibiendo el llamado de Lionel Scaloni para comunicarle su convocatoria al seleccionado nacional .

Más adelante, en la antesala del encuentro entre Argentina e Inglaterra , la joven de 22 años puso fin a las especulaciones sobre a quién alentaría. “Voy a ir al partido, a disfrutar el juego y a respetar a ambos equipos. Voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor juego ”, expresó.

La petite-amie de Marcos Senesi nous montre tout ce que Lionel Messi a OFFERT À TOUS SES COÉQUIPIERS après la Coupe du monde 2026 : - Un sac à dos personnalisé - Une gourde - Un kit à maté pic.twitter.com/ObVEvNv19a

Luego de que Argentina finalizara el Mundial como subcampeona , tras la final disputada en Nueva Jersey el 19 de julio , Marcos Senesi regresó a Concordia , en Entre Ríos , para reencontrarse con su familia y los vecinos de su ciudad, mientras que su novia emprendió el regreso al Reino Unido .

En las últimas horas, la futbolista publicó en su cuenta oficial de TikTok (kelci.rose) un video en el que aparece luciendo la camiseta de la Selección Argentina y exhibiendo un bolso marrón personalizado con las siglas de la AFA, la imagen de la Copa del Mundo y la inscripción con el nombre “Marcos Senesi”.

Los regalos de Lionel Messi a sus compañeros

“Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar. Esto es un bolso personalizado que Marcus sacó del campeonato, y tiene su nombre en él”, comentó la deportista al comenzar el video, mientras enseñaba el obsequio recibido.

“Esto es para su mate, un regalo que les hizo Messi a todos los jugadores”, señaló Kelci-Rose al mostrar el contenido. Vale aclarar que los subtítulos automáticos del video presentan un error, ya que traducen la palabra mate como “amigo”.

A continuación, la pareja de Marcos Senesi continuó enseñando los elementos que había dentro del bolso y comenzó por un termo decorado con los colores de la Copa. “Este es un Stanley dorado, que tiene esta taza por aquí y un mate bastante grande”, comentó mientras exhibía los objetos.

Por último, Bowers explicó por qué el bolso estaba bajo su cuidado: “Marcus me lo dio para mantenerlo a salvo y llevarlo de regreso a Miami”, contó la futbolista.

“También me dio hierbas por si tengo ganas de beberlo, muy cool”, comentó la futbolista mientras mostraba ante la cámara un paquete de yerba mate. Después continuó exhibiendo el contenido del bolso y enseñó una bombilla equipada con una pequeña cucharita incorporada, diseñada para facilitar la colocación de la yerba en el mate. “Este regalo está genial”, concluyó.

La conmovedora dedicatoria de Kelci-Rose Bowers a Marcos Senesi tras la final del Mundial

Después de que la Selección Argentina finalizara el Mundial 2026 con el subcampeonato, las parejas de varios futbolistas expresaron su apoyo y admiración a través de sentidos mensajes en las redes sociales. Entre ellas estuvo Kelci-Rose Bowers, quien también le dedicó unas palabras a Marcos Senesi.

La futbolista de 22 años publicó en su cuenta de Instagram una imagen del defensor argentino, que ingresó durante el tiempo suplementario de la final para reforzar la última línea, sentado sobre el césped junto al resto del plantel una vez terminado el encuentro. Junto a la fotografía escribió: “Orgullosa de vos siempre”.

Tiempo después, volvió a expresarse en sus redes sociales con un carrusel de imágenes junto a Marcos Senesi, acompañado por un emotivo mensaje en el que recordó todo lo vivido durante el Mundial: “Qué viaje ha sido este. De cuando estuvimos de vacaciones juntos hace dos meses a cuando recibiste esa llamada que lo cambió todo. Debutaste en tu primer Mundial, nunca he estado tan orgullosa de ti”.