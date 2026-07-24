El Cine Alfa fue declarado de Interés Patrimonial por su aporte a la cultura jujeña

El Cine Teatro Alfa fue declarado de Interés Patrimonial en reconocimiento a su aporte sostenido a la cultura, el cine y la vida social de San Salvador de Jujuy.

La distinción destacó la trayectoria de una sala que abrió sus puertas el 6 de octubre de 1978 sobre calle Patricias Argentinas y que, desde entonces, se convirtió en un punto de referencia para distintas generaciones.

Durante el acto, se puso en valor el papel que el Cine Alfa tuvo en distintos momentos de la historia audiovisual de Jujuy.

Entre ellos, se recordó que allí se estrenó “La Deuda Interna” , la primera película de largometraje de Miguel Ángel Pereira, un hecho significativo para el desarrollo del cine local. También se destacó el vínculo permanente del espacio con escuelas, instituciones y familias que, a lo largo de los años, utilizaron sus salas para actividades culturales, educativas y recreativas.

“Lo hacemos con mucho amor”

El Cine Alfa declarado Interés Patrimonial.

La propietaria del Cine Teatro Alfa, Susana Cernuschi, agradeció el reconocimiento y remarcó la apuesta constante por sostener y modernizar el espacio.

“Siempre apostando a lo último en la tecnología”, expresó al recordar las distintas inversiones realizadas para mejorar la experiencia del público. También señaló que el Alfa incorporó de manera temprana sistemas como el sonido Stereo Dolby, la proyección láser y el formato 3D.

“Nos adelantamos con el 3D en ambas salas, mucho antes que otros cines del país y con mucho sacrificio, porque, a pesar de que tenemos la entrada más barata del país, lo hacemos con mucho amor”, afirmó.

Un espacio que se renovó sin perder su identidad

A lo largo de su historia, el Cine Teatro Alfa atravesó distintas etapas de modernización.

En 2006 renovó completamente sus instalaciones y, en 2010, realizó su primera proyección en formato 3D, convirtiéndose en uno de los espacios pioneros del país en incorporar esta tecnología.

La declaración de Interés Patrimonial busca reconocer no solo el valor edilicio o histórico del lugar, sino también su importancia como espacio de encuentro, formación y entretenimiento dentro de la vida cultural jujeña.