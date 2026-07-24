El Polaco revolucionó las redes al mostrar su impactante cambio físico frente al espejo. 

El Polaco revolucionó las redes con una foto en la que dejó al descubierto su transformación física. El artista posó frente al espejo, mostró su torso trabajado y compartió con sus fanáticos los avances de un proceso de entrenamiento que despertó elogios y sorpresa.

El cantante volvió a ser noticia tras publicar una imagen en la que exhibió su cambio físico. Frente al espejo, sin remera y con una marcada definición muscular , El Polaco mostró los resultados de su entrenamiento y generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la transformación corporal del artista. El Polaco acompañó la imagen con un mensaje en el que aseguró que avanza “de a poquito” hacia su objetivo y agradeció a la entrenadora que lo acompaña durante el proceso.

Detrás del cambio físico de El Polaco estuvo el trabajo de Soledad Cristiano , una especialista en nutrición deportiva y entrenadora con amplia experiencia acompañando a figuras del espectáculo. La profesional lo asesoró durante el proceso que incluyó una rutina de entrenamiento y hábitos saludables para lograr la transformación que sorprendió a sus seguidores.

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Entre los numerosos mensajes que recibió El Polaco tras mostrar su cambio físico, se destacó el comentario de Valeria Aquino, madre de su hija Alma, de 12 años. Con tono divertido y en complicidad con el cantante, la influencer bromeó sobre su alimentación y escribió: “¿Qué estás comiendo, atún? Jajajajajajajajajajaa”.

Por su parte, Barby Silenzi, actual pareja del músico, también se sumó a la repercusión que generó la publicación. La bailarina reaccionó de manera breve pero contundente con un “Ah, buenooo”, acompañado por un emoji de fuego, para destacar el cambio físico que mostró el cantante.

“No podés ser tan desubicada”, “Se come un mujerón”, “¿Cómo te sentirías vos si Barby le comenta a tu novio? Puede ser el padre de tu hija, pero creo que hay cosas que debes ubicarte”, Te encanta provocar y desatar quilombo", fueron algunas de las opiniones que se leyeron sobre el comentario de Aquino.

El detalle de una foto del Polaco con su ex que impactó a los fanáticos de Silvina Luna

En agosto del año pasado, El Polaco sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen familiar junto a Valeria Aquino, su exmujer y madre de su hija Alma. La postal fue tomada durante el festejo por los 12 años de la adolescente y llamó la atención por la buena relación que ambos mostraron pese a estar separados.

La foto no pasó desapercibida en redes sociales: muchos usuarios se emocionaron al ver cuánto creció Alma, mientras que otros centraron su atención en Valeria Aquino. Algunos seguidores de Silvina Luna señalaron un supuesto parecido entre la ex del cantante y la actriz rosarina, conocida por su participación en Gran Hermano 2, y dejaron numerosos comentarios al respecto.

“No jodan, se parece demasiado a Silvina”, “Qué aire a Sil que tiene”, “Tuve que mirar bien porque es muy parecida a Luna”, “Cuántos creyendo que es Silvina”, “No se puede creer”, “Barby Silenzi se muere si ve esta foto”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al cantante de cumbia.