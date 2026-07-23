Elon Musk anunció que creará una nueva versión de La Odisea con inteligencia artificial

Elon Musk continúa con sus críticas hacia La Odisea y mantiene vigente su postura contra la adaptación dirigida por Christopher Nolan . Luego de meses de expresar sus cuestionamientos , el empresario aseguró que su herramienta de inteligencia artificial, Grok Imagine , puede crear una versión cinematográfica inspirada en el poema de Homero.

Según detalló, está sería “superior en exactitud histórica” a la producción protagonizada por Matt Damon . La presentación de esta propuesta tuvo lugar el 22 de julio mediante una publicación en X . Musk difundió un cortometraje de cerca de tres minutos creado con herramientas de inteligencia artificial por un usuario de la plataforma.

Al compartir el material, el empresario acompañó el posteo con una frase en la que afirmó: “Antes de que termine este año, Grok Imagine hará una película de larga duración de The Odyssey que será históricamente exacta y fiel al arte de Homero" .

La propuesta de desarrollar una nueva versión mediante inteligencia artificial está vinculada directamente con la disputa que Elon Musk sostiene desde antes del estreno de la película dirigida por Christopher Nolan . En medio de la etapa de difusión del filme, el empresario expresó en varias oportunidades sus críticas hacia algunas decisiones del elenco, principalmente por la elección de Lupita Nyong’o para asumir los papeles de Helena de Troya y Clitemnestra .

De acuerdo con lo informado por Variety, en marzo Musk publicó un mensaje en el que afirmó que “Chris Nolan es un racista anti blancos” y sostuvo que la incorporación de Nyong’o respondía a que el cineasta “quiere los premios [Óscar]”. Además, el magnate interactuó con publicaciones que incluían expresiones transfóbicas contra Elliot Page, actor que interpreta a Sinon dentro de la producción.

Según analizó Variety, el material audiovisual difundido por Musk estaría en sintonía con las críticas y opiniones que el empresario había expresado anteriormente. El medio destacó que la elección de un elenco íntegramente blanco en el fragmento creado mediante inteligencia artificial coincidiría con la visión que el magnate había planteado sobre cómo debería ser la adaptación.

No obstante, el concepto de una producción “históricamente exacta” planteado por Musk también generó cuestionamientos desde otra perspectiva. La Odisea, escrita hace aproximadamente 2.800 años, forma parte de la literatura mitológica y no de un relato basado en hechos históricos comprobables.

El debate sobre la “precisión histórica”

La obra de Homero incluye figuras y acontecimientos propios de la fantasía, como un cíclope, criaturas marinas y a la hechicera Circe, quien tiene el poder de transformar a los hombres en cerdos. La presencia de estos elementos abrió el debate sobre hasta qué punto sería posible lograr una adaptación que pueda considerarse realmente “históricamente precisa”.

Más allá de los fuertes cuestionamientos realizados por el empresario del sector tecnológico, la película de Christopher Nolan continúa mostrando resultados destacados en términos económicos. De acuerdo con Variety, The Odyssey consiguió ingresos cercanos a los 264 millones de dólares durante su primer fin de semana en las salas de todo el mundo, y se perfila para transformarse en el estreno más exitoso en materia de recaudación dentro de la trayectoria del director.

Antes de que la producción llegara a los cines, Lupita Nyong’o destacó la importancia de contar con un elenco diverso, luego de los cuestionamientos expresados por Musk. “Nuestro reparto es representativo del mundo. No voy a dedicar mi tiempo a pensar en una defensa. Las críticas existirán tanto si respondo como si no”, sostuvo la actriz al referirse a la polémica.

Nolan y Nyong’o respondieron a las críticas

Por otro lado, Christopher Nolan buscó minimizar la discusión generada en la previa del estreno. El director consideró que los debates que aparecen antes de que el público conozca una película carecen de relevancia, ya que “estas conversaciones que ocurren antes de que la gente vea la película siempre son irrelevantes, porque nadie que las tiene sabe realmente cómo es la película todavía”, explicó.

El director de cine también expresó sus reparos acerca del uso de la inteligencia artificial como herramienta dentro de la industria audiovisual.

“La idea de que sustituya por completo a los seres humanos y a la creatividad humana me parece un disparate”, afirmó al referirse a la posibilidad de reemplazar el trabajo artístico de las personas. Además, añadió: “Nunca había visto una tecnología adoptada con tanto éxito por Wall Street, los inversores y las empresas tecnológicas que el público haya rechazado de una forma tan contundente”.

Rechazo de los usuarios ante la propuesta de Grok Imagine

El proyecto de una nueva adaptación de La Odisea realizada mediante inteligencia artificial y promovida por Elon Musk tampoco generó una reacción positiva de forma generalizada entre los usuarios de X. De acuerdo con una recopilación realizada por The Mirror, numerosos comentarios cuestionaron tanto la afirmación de que la producción tendría una supuesta precisión histórica como la idea de utilizar IA en lugar del trabajo artístico desarrollado por personas.

“¿Históricamente exacta? Sabes que es un poema mitológico, ¿verdad?”, expresó uno de los usuarios al poner en duda la propuesta. Otro respondió con tono irónico: “‘Históricamente exacta’. Hay un cíclope”.

Algunos usuarios también manifestaron su desacuerdo con la posibilidad de producir un largometraje creado completamente mediante inteligencia artificial. “No, gracias. La gente quiere actores reales. Usen la IA para ayudar a la humanidad, no para entretenernos”, comentó una persona en la plataforma.

Otro internauta expresó sus dudas sobre el resultado final de la propuesta con una respuesta cargada de ironía: “Es muy importante señalar que él no dijo que la película fuera a ser buena”.