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10 de julio de 2026 - 16:25
Espectáculos.

Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial, llega al cine con una película

La creación de la productora británica Particle 6 estará en Misaligned, una comedia dramática de formación ambientada en un mundo virtual y surrealista.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La actriz creada mediante inteligencia artificial por la productora británica Particle 6, dará su primer gran paso en el cine.

La actriz creada mediante inteligencia artificial por la productora británica Particle 6, dará su primer gran paso en el cine.

Tilly Norwood, la actriz creada mediante inteligencia artificial por la productora británica Particle 6, dará su primer gran paso en el cine con Misaligned, una película de larga duración en la que ocupará el rol protagónico dentro de una comedia dramática de crecimiento personal situada en un universo digital de características surrealistas.

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La compañía confirmó la noticia durante esta semana. La propuesta, definida como una producción híbrida, combinará el trabajo de figuras habituales de la industria audiovisual —como directores, escritores y montajistas— con expertos dedicados al desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial.

Tilly Norwood y el avance de la inteligencia artificial en el cine

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Particle 6 afirmó que, desde su creación, llevó adelante procesos de formación y actualización profesional para más de 30 miembros de su equipo.

La historia de Misaligned sigue a una inteligencia artificial que existe sin un cuerpo propio, sin haber atravesado una niñez ni acumulado recuerdos personales, aunque posee el acceso a los conocimientos, memorias y experiencias reunidas por la humanidad a lo largo del tiempo.

Según la sinopsis oficial del filme, “las cosas se complican cuando un bot seductor del dark web la convence de abandonar sus límites y comenzar a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones propias”.

Mientras Norwood avanza en un proceso que la acerca cada vez más a lo humano, su popularidad aumenta de manera exponencial. Al mismo tiempo, comienza a experimentar una sensación de culpa y vergüenza al comprender que fue creada a partir de las vivencias compartidas de toda la humanidad.

Un universo digital y el origen de la actriz virtual

La producción transcurre dentro de un entorno que Particle 6 bautizó como el “Tillyverse”, una realidad virtual alojada en la nube que funciona como marco narrativo para el desarrollo de la historia.

Eline van der Velden, creadora de la compañía y antigua actriz, dio a conocer a Tilly Norwood en 2025, luego de un extenso proceso de desarrollo en el que se generaron alrededor de 2.000 versiones de la herramienta de inteligencia artificial hasta conseguir que el personaje alcanzara la capacidad de interpretar escenas.

“La película será divertida, caótica y consciente de sí misma —muy Tilly”, expresó van der Velden en un comunicado citado por Deadline. “Pero por debajo hay algo más sobre identidad, actuación y los miedos muy humanos en torno a la inteligencia artificial. Y sí, el arte imitará definitivamente a la vida”.

“La inteligencia artificial puede respaldar el cine narrativo de primer nivel, pero solo con cantidades sustanciales de oficio humano, habilidad, criterio y tiempo. Eso no es una limitación de la tecnología. Ese es el punto”, afirmó van der Velden en diálogo con The Hollywood Reporter.

Críticas y cuestionamientos al uso de IA en la actuación

La directiva explicó además que Misaligned funcionará como un espacio de aprendizaje para los realizadores audiovisuales convencionales que se sumen al proyecto, con el objetivo de que puedan familiarizarse con el manejo de herramientas basadas en inteligencia artificial.

La llegada de Norwood al mundo del entretenimiento generó una fuerte controversia. Desde que fue presentada públicamente, la creación despertó críticas entre numerosos trabajadores de la industria, quienes sostuvieron que los personajes y roles de actuación deberían continuar siendo interpretados exclusivamente por actores humanos.

En septiembre, el gremio Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) difundió un comunicado en el que señaló que no reconoce a Tilly Norwood como una actriz y afirmó que “la creatividad es” y debe seguir siendo, “centrada en el ser humano”, de acuerdo con lo publicado por CBS News.

El conflicto en torno a la incorporación de la inteligencia artificial dentro de las producciones de Hollywood no representa una discusión reciente, sino una controversia que viene desarrollándose desde hace tiempo.

Hollywood frente al desafío de la IA: regulaciones y nuevos escenarios

Las medidas destinadas a impedir que la inteligencia artificial reemplace el trabajo de los profesionales creativos fueron uno de los principales focos de tensión durante las conversaciones de 2023 entre SAG-AFTRA y los grandes estudios de Hollywood. Esas negociaciones terminaron desembocando en la primera huelga de la industria audiovisual en 15 años.

El convenio colectivo alcanzado posteriormente estableció una serie de límites y condiciones para regular la utilización de esta tecnología dentro de las producciones. En una entrevista con THR, van der Velden aseguró que la intención de Particle 6 al crear a Norwood jamás estuvo relacionada con reemplazar a los intérpretes humanos.

“Seguiremos queriendo ver a Scarlett Johansson y a Ryan Reynolds. Seguiremos queriendo ver a actores de cualquier nivel”, sostuvo la fundadora.

Además, explicó que una posibilidad a futuro es que los propios actores tradicionales decidan incorporarse a producciones vinculadas con la inteligencia artificial, incluso mediante el uso de versiones digitales de sí mismos que les permitan generar ingresos dentro de un mercado emergente.

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