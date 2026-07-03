La actriz Anya Taylor-Joy y su conexión especial con el nuevo rol en "El Señor de los Anillos".

La actriz Anya Taylor-Joy se prepara para sumarse al universo cinematográfico de El Señor de los Anillos con un nuevo rol en The Hunt for Gollum , cuya llegada a los cines está programada para el 17 de diciembre de 2027 . En esta producción, la actriz dará vida a Seren , una elfa integrada en la narrativa ambientada en la Tierra Media .

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Además, contó recientemente que percibe un vínculo particular con este personaje. En una entrevista con Rotten Tomatoes , la actriz se refirió a su incorporación a la franquicia inspirada en la obra de J. R. R. Tolkien y señaló que este personaje constituye una vivencia especialmente relevante en su carrera artística.

“Siento que he sido una elfa toda mi vida, así que resulta muy gratificante poder hacerlo como parte de mi trabajo”, comentó. Manifestó además su entusiasmo por sumarse a una de las franquicias de fantasía más emblemáticas del cine. Dijo ser fan de El Señor de los Anillos y resaltó el trabajo de Andy Serkis , quien retomará su papel de Gollum , el personaje que ha interpretado desde la trilogía dirigida por Peter Jackson , iniciada en 2001 .

“Creo que es una persona maravillosa y un creador innovador . Para mí, el simple hecho de poder formar parte de este mundo y encarnar a este personaje es un sueño hecho realidad ”, aseguró. La llegada de Anya Taylor-Joy a The Hunt for Gollum se enmarca en un período de fuerte actividad profesional para la actriz, que en los últimos años ha alternado entre producciones de imagen real y proyectos de animación .

Dentro de sus trabajos más recientes se destaca su rol como Furiosa en Furiosa: A Mad Max Saga. A esto se suma su participación como voz de la Princesa Peach en The Super Mario Bros. Movie y en The Super Mario Galaxy Movie, consolidando su presencia en grandes franquicias del cine.

La actriz tiene además nuevos compromisos profesionales programados para los próximos meses. Entre ellos, figura su participación en Dune: Part Three, nueva entrega de la saga inspirada en las novelas de Frank Herbert, así como el protagónico en la serie Lucky, producción de Apple TV+.

El regreso de Gollum y la visión de Andy Serkis

Por su parte, Andy Serkis, además de volver a encarnar a Gollum, estará a cargo de la dirección de The Hunt for Gollum. El actor había anticipado meses atrás que retomar a este personaje le resulta una experiencia orgánica y natural. En una entrevista brindada a CBS Saturday Morning en mayo de 2026, el actor señaló que el personaje nunca dejó de estar en él y que siempre se mantuvo latente, a la espera del momento adecuado para regresar a la pantalla.

“Sinceramente, nunca me abandonó del todo. Está como bajo la piel, pisándome los talones, esperando el momento de volver a salir en todo su esplendor. Me espera un largo camino desde donde estoy ahora, pero es emocionante”, expresó.

Un elenco renovado y la expansión del universo de Tolkien

El reparto incluirá nuevamente a Ian McKellen en el rol de Gandalf, a Elijah Wood como Frodo Bolsón y a Lee Pace interpretando a Thranduil. Entre las incorporaciones destacadas aparece Jamie Dornan, quien dará vida a Aragorn, personaje que en la trilogía original había sido encarnado por Viggo Mortensen.

Además, Kate Winslet, Leo Woodall y Anya Taylor-Joy se sumarán por primera vez a la saga, con personajes completamente nuevos dentro del universo cinematográfico de la Tierra Media. Según la información disponible, The Hunt for Gollum estará situada en la línea temporal entre los eventos de El Hobbit y la trilogía de El Señor de los Anillos.

La historia se centrará en Aragorn y Gandalf mientras llevan adelante la cacería de Gollum, cuya localización determinante resulta clave para el desarrollo de los acontecimientos que vendrán después.