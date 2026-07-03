Mica Viciconte cuestionó a Julieta Poggio tras su apoyo a Daniela Celis. 

En las últimas horas, Mica Viciconte y Daniela Celis protagonizaron un tenso cruce al aire del streaming de Telefe, que luego continuó con descargos de ambas para aclarar lo sucedido. El tema generó fuerte debate en las redes sociales.

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La tensión se hizo presente en La Jugada cuando Mica Viciconte criticó el look de Daniela Celis durante la transmisión en vivo. " No hace falta mostrar tanto ", disparó la panelista sobre la camiseta transparente que llevaba la ex Gran Hermano.

Durante el intercambio, Viciconte aclaró que su comentario no estaba dirigido al cuerpo de Daniela , sino al contexto del programa. Además, sostuvo que, al tratarse de un contenido que llega a miles de hogares , deberían respetarse ciertos códigos de vestimenta.

La ex Gran Hermano se tomó el comentario con humor y contó que hace siete años no usa corpiño . Entre risas, hizo referencia a su escote y le quitó dramatismo al intercambio .

El intercambio no tardó en viralizarse en redes sociales y generó opiniones divididas. Frente a la repercusión, Mica publicó un descargo en Instagram en el que aclaró que nunca cuestionó la libertad de vestir de otra mujer, sino que su comentario estuvo dirigido al contexto televisivo y al horario del programa.

Julieta Poggio había publicado un fuerte descargo en sus historias de Instagram, donde rechazó los comentarios sobre la apariencia de Daniela Celis.

"Comparar partes del cuerpo femenino con objetos o utilizar términos despectivos para referirse a ellas me parece un retroceso“, escribió.

Además, sostuvo que “el respeto también es no decirle a otra persona cómo debe expresar su estética, su feminidad o su sexualidad”, y afirmó que “mostrar un escote o no mostrarlo debería ser siempre una elección propia, nunca un motivo de juicio”.

Mica, en sus redes, le respondió a Poggio y comentó que “me sorprende cómo algunos medios llevan el debate para donde les conviene y cómo muchas personas opinan sin haber escuchado o entendido lo que realmente dije. En ningún momento hablé del cuerpo de una mujer ni cuestioné la libertad de vestirse como cada uno quiera. Hablé del contexto”.

La pareja de Fabián Cubero aclaró que su comentario no apuntó a la persona, sino al contexto televisivo. “Lo dije en un streaming, sobre alguien que trabaja en televisión. No es lo mismo un ámbito privado que un programa que llega a miles de hogares y se emite en horario de protección al menor. Por eso existen ciertos códigos”, explicó.

En historias de Instagram, Mica Viciconte recogió el guante y le contestó a la influencer de forma contundente: "Si vas a opinar sobre algo que dije, hacelo con hechos y no inventando situaciones. Es mentira que Dani me pidiera antes de entrar que no hablara del tema. Esa conversación nunca existió".

Tras aclarar que con Daniela Celis tienen buena relación, la pareja de Fabián Cubero dio por cerrado el tema. "Nunca fue un ataque personal hacia ella, sino una opinión sobre una situación puntual", concluyó.

Thiago Medina apuntó contra Daniela Celis: qué dijo

Thiago Medina volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras un contundente descargo en sus historias de Instagram, donde expresó su malestar con Daniela Celis, madre de sus hijas.

El ex Gran Hermano se mostró visiblemente enojado y deslizó que su expareja lo habría vuelto a contactar apenas finalizó su romance con Nick Sícaro, algo que no le cayó nada bien.

En su primera historia, Thiago publicó una selfie en la que se lo ve mordiéndose el labio y con gesto serio frente al espejo de su casa.

Sobre la imagen, escribió “Candado” junto a un emoji de enojo. Sin mencionar a Daniela, agregó una frase contundente: “Ahora que no tiene con qué entretenerse me viene a joder a mí”, dejando claro a quién iba dirigido el mensaje.

Luego, sumó un mensaje aún más fuerte: “A ver si hacés tu vida y me dejás tranquilo”. Con esto, Thiago volvió a expresar su enojo y dejó entrever que el vínculo con su ex continúa tenso.

El cruce llegó horas después de que Daniela Celis publicara un video que causó impacto en redes: allí se la ve retirando del living el cuadro familiar junto a Thiago y sus hijas Aimé y Laia, para reemplazarlo por una producción fotográfica de su embarazo.