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2 de julio de 2026 - 07:12
Fiesta.

FNE 2026: conocé a las candidatas de la ETP Nº 1

17 estudiantes participarán de la elección que se realizará el 8 de julio en la institución.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas ETP N°1.

Candidatas ETP N°1.

La Escuela Técnica Provincial (ETP) Nº 1 realizará el miércoles 8 de julio, desde las 16, la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026). La jornada se desarrollará en las instalaciones del colegio.

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El Colegio Canónigo Gorriti presentó a sus 15 candidatas para la FNE 2026

La nueva representante recibirá los atributos de Abril Rafaul, primera representante 2025 de la institución.

Las estudiantes que participarán de la elección son:

  1. Luz Álvarez

  2. Isis Gaspar Mendoza

  3. Alessia Iñiguez

  4. Dana Flores

  5. Lihué del Rocío Suárez

  6. Aimé Llampa

  7. Nahiara Gorena

  8. Daiana Uviedo

  9. Emilia Ventura

  10. Agustina Áviles

  11. Martina Saavedra

  12. Camila Quispe

  13. Brenda Candia

  14. Morena Cruz

  15. Josefina López

  16. Sofía Yance

  17. Sofía Carabajal

La elección formará parte del calendario de actividades escolares rumbo a la FNE 2026, que tendrá sus eventos centrales durante septiembre.

Embed - Candidatas de la ETP N°1

Las elecciones confirmadas para julio

  • Colegio Nacional Nº 2: 3 de julio.
  • Colegio Secundario 53 Palpalá: 3 de julio
  • Colegio Modelo Palpalá: 4 de julio
  • Colegio Sagrado Corazón de Palpalá: 8 de julio.
  • Colegio Secundario 5: 8 de julio
  • Colegio ETP: 8 de julio
  • Colegio Secundario 39: 8 de julio
  • Colegio EET Nº1: 8 de julio
  • Colegio Canónigo Gorriti: 9 de julio.

Agenda completa de la FNE 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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