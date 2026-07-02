FNE 2026: conocé a las candidatas de la ETP Nº 1

La Escuela Técnica Provincial (ETP) Nº 1 realizará el miércoles 8 de julio, desde las 16, la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026). La jornada se desarrollará en las instalaciones del colegio.
La nueva representante recibirá los atributos de Abril Rafaul, primera representante 2025 de la institución.
Las estudiantes que participarán de la elección son:
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Luz Álvarez
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Isis Gaspar Mendoza
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Alessia Iñiguez
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Dana Flores
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Lihué del Rocío Suárez
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Aimé Llampa
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Nahiara Gorena
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Daiana Uviedo
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Emilia Ventura
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Agustina Áviles
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Martina Saavedra
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Camila Quispe
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Brenda Candia
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Morena Cruz
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Josefina López
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Sofía Yance
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Sofía Carabajal
La elección formará parte del calendario de actividades escolares rumbo a la FNE 2026, que tendrá sus eventos centrales durante septiembre.
Embed - Candidatas de la ETP N°1
Las elecciones confirmadas para julio
- Colegio Nacional Nº 2: 3 de julio.
- Colegio Secundario 53 Palpalá: 3 de julio
- Colegio Modelo Palpalá: 4 de julio
- Colegio Sagrado Corazón de Palpalá: 8 de julio.
- Colegio Secundario 5: 8 de julio
- Colegio ETP: 8 de julio
- Colegio Secundario 39: 8 de julio
- Colegio EET Nº1: 8 de julio
- Colegio Canónigo Gorriti: 9 de julio.
Agenda completa de la FNE 2026
- Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
- Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
- Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
- Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
- Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
- Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
- Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
- Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
- Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
- Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
- Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
- Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
- Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural
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