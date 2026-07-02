FNE 2026: conocé a las candidatas de la ETP Nº 1

La Escuela Técnica Provincial (ETP) Nº 1 realizará el miércoles 8 de julio, desde las 16, la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ( FNE 2026 ). La jornada se desarrollará en las instalaciones del colegio.

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Jujuy. FNE 2026: la agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La nueva representante recibirá los atributos de Abril Rafaul, primera representante 2025 de la institución.

Las estudiantes que participarán de la elección son:

Embed - Candidatas de la ETP N°1

La elección formará parte del calendario de actividades escolares rumbo a la FNE 2026, que tendrá sus eventos centrales durante septiembre.

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