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16 de agosto de 2026 - 09:54
Jujuy.

Rige alerta amarilla para Jujuy: para cuándo y qué zonas estarán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia para la provincia, mientras se espera un marcado descenso de las temperaturas durante la semana.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA&nbsp;

Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por viento para un sector de la provincia de Jujuy. Según el reporte oficial consultado este domingo 16 de agosto, el área alcanzada corresponde a la Puna de Susques.

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Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).

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Alerta amarilla por viento

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, la Puna de Susques se encuentra bajo alerta amarilla por viento durante este domingo.

El nivel amarillo implica la posibilidad de que se registren condiciones meteorológicas que pueden generar inconvenientes, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias.

La situación se extiende en el pronóstico hacia los próximos días, con presencia de condiciones ventosas también durante períodos de lunes 17 y martes 18 de agosto en el área de la Puna de Susques.

¿Qué zona de Jujuy estará afectada?

El alerta indicado por el SMN alcanza específicamente a la Puna de Susques, una de las áreas de mayor altura de la provincia.

En el resto de Jujuy, el reporte no muestra alertas meteorológicas para tormentas, lluvias, nevadas, viento zona baja, niebla, polvo, humo o ceniza volcánica.

El tiempo en San Salvador de Jujuy

Para la capital jujeña, el SMN pronostica para este domingo una jornada con temperaturas de entre 9°C y 23°C.

Durante la mañana se espera neblina, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones serán mayormente nubladas. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante las distintas franjas del día.

Al momento de la actualización del pronóstico, San Salvador de Jujuy registraba 9,4°C, con cielo algo nublado, 89% de humedad y viento del noroeste a 4 km/h.

El extendido para los próximos días

El pronóstico del SMN anticipa un marcado descenso de las temperaturas durante el inicio de la semana.

  • Domingo 16: mínima de 9°C y máxima de 23°C.
  • Lunes 17: mínima de 9°C y máxima de 14°C.
  • Martes 18: mínima de 7°C y máxima de 12°C.
  • Miércoles 19: mínima de 5°C y máxima de 12°C.
  • Jueves 20: mínima de 8°C y máxima de 19°C.
  • Viernes 21: mínima de 10°C y máxima de 20°C.
  • Sábado 22: mínima de 9°C y máxima de 19°C.

De esta manera, lunes, martes y miércoles serán las jornadas más frías de la semana, con temperaturas máximas que rondarán entre los 12°C y 14°C antes de comenzar a subir nuevamente hacia el jueves.

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