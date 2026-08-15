Tras las honras a la Virgen de la Asunción, Casabindo vivió el tradicional Toreo de la Vincha

Tras las honras a la Virgen de la Asunción, Casabindo ya vive el tradicional Toreo de la Vincha

Casabindo celebra este sábado su fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción y, tras las actividades religiosas de la mañana, ya comenzó el tradicional Toreo de la Vincha . La histórica plaza Pedro Quipildor es escenario de esta celebración, que combina devoción, cultura e identidad puneña.

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Casabindo vuelve a ser protagonista de una de las celebraciones más tradicionales de Jujuy . Este sábado 15 de agosto, la localidad del departamento Cochinoca recibe a vecinos, promesantes y visitantes que llegaron para participar de la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción.

La jornada comenzó con las actividades religiosas, entre ellas la misa central y la posterior procesión de la imagen de la Virgen por las calles del pueblo. El recorrido contó con la participación de sikuris, samilantes, promesantes y otras expresiones propias de esta celebración puneña.

Tras finalizar las honras religiosas, la atención se trasladó a la plaza Pedro Quipildor, donde ya se desarrolla el tradicional Toreo de la Vincha .

Ya comenzó el desafío frente al toro

Con el público reunido en torno al espacio histórico frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, los participantes comenzaron a enfrentarse al desafío que caracteriza a esta tradición.

El objetivo consiste en acercarse al toro y conseguir retirar de entre sus astas una vincha adornada con monedas de plata. La persona que logra obtenerla debe posteriormente entregarla como ofrenda a la Virgen de la Asunción.

A diferencia de otras prácticas taurinas, en esta celebración el animal no es sacrificado. El desafío pone el foco en la destreza, el coraje y la habilidad de quienes participan.

El Toreo de la Vincha constituye uno de los momentos más esperados de la fiesta y mantiene vigente una tradición que forma parte de la identidad cultural de la Puna jujeña.

Con el ruedo ya en marcha, Casabindo vive una jornada cargada de emoción, música y tradición, mientras vecinos y visitantes acompañan una celebración que cada año vuelve a reunir a la comunidad alrededor de su fe y sus costumbres.