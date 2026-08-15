Tras las honras a la Virgen de la Asunción, Casabindo vivió el tradicional Toreo de la Vincha

Casabindo celebra este sábado su fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción y, tras las actividades religiosas de la mañana, ya comenzó el tradicional Toreo de la Vincha. La histórica plaza Pedro Quipildor es escenario de esta celebración, que combina devoción, cultura e identidad puneña.
Tras las honras a la Virgen de la Asunción, Casabindo ya vive el tradicional Toreo de la Vincha
Casabindo vuelve a ser protagonista de una de las celebraciones más tradicionales de Jujuy. Este sábado 15 de agosto, la localidad del departamento Cochinoca recibe a vecinos, promesantes y visitantes que llegaron para participar de la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción.
La jornada comenzó con las actividades religiosas, entre ellas la misa central y la posterior procesión de la imagen de la Virgen por las calles del pueblo. El recorrido contó con la participación de sikuris, samilantes, promesantes y otras expresiones propias de esta celebración puneña.
Tras finalizar las honras religiosas, la atención se trasladó a la plaza Pedro Quipildor, donde ya se desarrolla el tradicional Toreo de la Vincha.
Ya comenzó el desafío frente al toro
Con el público reunido en torno al espacio histórico frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, los participantes comenzaron a enfrentarse al desafío que caracteriza a esta tradición.
El objetivo consiste en acercarse al toro y conseguir retirar de entre sus astas una vincha adornada con monedas de plata. La persona que logra obtenerla debe posteriormente entregarla como ofrenda a la Virgen de la Asunción.
A diferencia de otras prácticas taurinas, en esta celebración el animal no es sacrificado. El desafío pone el foco en la destreza, el coraje y la habilidad de quienes participan.
El Toreo de la Vincha constituye uno de los momentos más esperados de la fiesta y mantiene vigente una tradición que forma parte de la identidad cultural de la Puna jujeña.
Con el ruedo ya en marcha, Casabindo vive una jornada cargada de emoción, música y tradición, mientras vecinos y visitantes acompañan una celebración que cada año vuelve a reunir a la comunidad alrededor de su fe y sus costumbres.
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