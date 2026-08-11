Se viene el Toreo de la Vincha en Casabindo: mirá el cronograma

Toreo de la vincha en Casabindo: una hermosa costumbre

Cada mes de agosto se renueva una de las celebraciones más esperadas por la comunidad y visitantes: la Fiesta en honor a la Virgen de la Asunción , que alcanza su punto más vibrante con el tradicional Toreo de la Vincha en Casabindo .

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Entre coloridas vestimentas, música, danzas y devoción, el pueblo se transforma en escenario de una festividad que combina fe, cultura y tradición, convocando a cientos de personas para vivir jornadas únicas en la Quebrada jujeña.

El popular toreo, único en el país, se realiza en la plaza principal de Casabindo, cuando los lugareños reciben a una multitud que comparte la festividad litúrgica que incluye tradiciones prehispánicas como ofrendas a la Pachamama y el esperado toreo.

Casabindo, un histórico pueblo en el corazón de la Puna jujeña, se viste de fiesta para vivir una de las celebraciones más emblemáticas y profundas del país: las honras a la Virgen de la Asunción y el Tradicional Toreo de la Vincha.

Esta festividad es de una inmensa importancia cultural, ya que representa un testimonio vivo de la identidad andina, logrando una fusión perfecta entre las tradiciones de los pueblos originarios y la fe católica.

Toreo de la Vincha en Casabindo.

A diferencia de las corridas convencionales, el Toreo de la Vincha es una manifestación incruenta; el toro no sufre daño alguno, sino que la destreza del torero radica en quitarle una vincha de monedas de los cuernos para ofrendarla a la Virgen.

Cronograma de actividades

El viernes 7 de agosto será el descenso del Altar Mayor de la Santísima Virgen de la Asunción, marcando el inicio de la novena.

El domingo 9 de agosto se prevé la peregrinación hacia el Abra de Yumpaite, donde se concretará el emotivo encuentro entre la Virgen de la Asunción y la Virgen del Valle, proveniente de Abra Pampa.

El miércoles 12 de agosto, devotos y toreros partirán hacia Tolaijo y Cerro Morado en busca de los toros que protagonizarán la competencia.

Toreo de la vincha en Casabindo: una hermosa costumbre

Viernes 14 de agosto: Inauguraciones históricas y vísperas

La antesala de la celebración central estará cargada de eventos comunitarios y obras para el pueblo.

A las 10:00 de la mañana se realizará la corpachada en la plaza San Marcos, junto al III encuentro de copleros y contrapunto.

Posteriormente, a las 12:30 horas, se compartirá un gran almuerzo comunitario con Tistincha y Machorra en la Plaza San Marcos.

La tarde continuará con la inauguración de la Feria Artesanal a las 15:00 horas y el arribo de imágenes de distintos lugares.

Por la noche, luego de la Misa de las Vísperas y las danzas tradicionales (19:30 horas), el cielo se iluminará a las 20:30 horas con la Tradicional Luminaria y Fuegos Artificiales, dando paso a las 21:30 horas a la gran Serenata homenaje a la Virgen de la Asunción.

Sábado 15 de agosto: La Fiesta Central

El día iniciará al alba, a las 6, con la salva de bombas y repique de campanas.

Tras el desayuno y la recepción de autoridades, se celebrará la Misa Central a las 10:10 horas en la imponente Catedral de la Puna.

A las 11 las calles se llenarán de color y devoción con la procesión de las sagradas imágenes, acompañadas incondicionalmente por Bandas de Sikuris, Samilantes, Toritos, Caballitos y Cuarteras.

Toreo de la vincha en Casabindo

El evento cumbre que capta la atención del país entero será a las 14 con el inicio del Tradicional Toreo de la Vincha en la Plaza Pedro Quipildor.

Tras la entrega de premios a las 17:30 horas y la finalización de los rezos, los festejos culminarán a pura alegría a las 20:00 horas con un Gran Baile Popular en el flamante y recién inaugurado SUM, organizado por el Centro Vecinal.