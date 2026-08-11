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11 de agosto de 2026 - 16:20
Jujuy.

Disputa por tierras en Humahuaca: un operativo judicial terminó con incidentes

La Policía intervino en el marco de una orden judicial vinculada a un conflicto entre dos familias.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Carlos Gil Urquiola

La Policía de la Provincia intervino en Humahuaca durante un procedimiento dispuesto por la Justicia, en el marco de una disputa por tierras entre dos familias. Según informó el Ministerio de Seguridad, el operativo terminó con siete personas demoradas y cuatro efectivos policiales heridos.

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El secretario de Seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, explicó que la fuerza provincial participó como auxiliar de la Justicia y en cumplimiento de una orden del Poder Judicial.

El conflicto está vinculado a actuaciones judiciales que, de acuerdo con la información oficial, cuentan con una sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia desde 2019, correspondiente al expediente Nº CF-16142/19. La ejecución de la medida había sido suspendida en dos oportunidades durante abril y mayo de este año.

Durante el procedimiento estuvieron presentes representantes del Departamento de Mediación, la Defensoría de Menores, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Asesoría Legal y Acción Social.

Desde la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia indicaron que intervinieron ante la posible presencia de menores. Según el reporte oficial, al momento de ejecutarse la medida no había niñas, niños ni adolescentes dentro del inmueble.

Durante el operativo se produjeron incidentes. El Ministerio de Seguridad informó que cuatro policías resultaron con lesiones y que se realizaron las denuncias correspondientes ante el fuero Penal. Además, siete personas fueron demoradas y notificadas por las contravenciones y delitos que se les atribuyen. Posteriormente, tras cumplirse las diligencias procesales, recuperaron la libertad.

“Las fuerzas de seguridad actuaron en todo momento en el marco de las tareas que les corresponden como auxiliares de la Justicia, dando estricto cumplimiento a las disposiciones del Poder Judicial y adoptando todas las medidas preventivas necesarias para garantizar el desarrollo del procedimiento”, sostuvo Gil Urquiola

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