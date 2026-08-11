Día del Niño: juntan figuritas del Mundial y golosinas para llevar a chicos de la Puna

Figuritas para chicos de la Puna (imagen creada con IA).

Los Payamigos Hospitalarios preparan una nueva acción solidaria por el Día del Niño y necesitan de la colaboración de los jujeños. Este domingo llegarán hasta Coranzulí, en el departamento Susques, para compartir una jornada con los chicos de la comunidad, mientras que a fin de mes tienen previsto viajar a Oratorio, en Santa Catalina.

Para poder concretar las actividades, la organización está recolectando golosinas y dulces, figuritas del Mundial y juguetes nuevos. Las donaciones se reciben en San Salvador de Jujuy y quienes quieran colaborar pueden comunicarse directamente con los Payamigos para coordinar los puntos de entrega.

Solidaridad de los Payamigos (foto archivo). Mucho más que entregar un regalo La labor de Payamigos Hospitalarios se sostiene desde hace años a través del voluntariado. Sus integrantes realizan acompañamiento en hospitales y otros espacios de vulnerabilidad como hogares de adultos mayores utilizando el humor, el juego y la empatía como herramientas de contención emocional.

Además hacen eventos en distintas partes de la provincia y en fechas como Navidad también organizan colectas para llevar golosinas, budines y otros presentes, pero con un objetivo que va más allá de lo material: acompañar, jugar y generar un momento diferente para quienes atraviesan situaciones difíciles.

Cómo colaborar con la campaña Para esta nueva visita por el Día del Niño se reciben: Golosinas y dulces

Figuritas del Mundial

Juguetes nuevos Las donaciones pueden coordinarse en San Salvador de Jujuy. WhatsApp: 3884397814 Instagram y Facebook: Payamigos Hospitalarios Cada aporte será destinado a las actividades previstas en Coranzulí y posteriormente en Oratorio. Colecta solidaria por el Día del Niño.

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