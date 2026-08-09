Día del Niño: un comedor de Palpalá necesita ayuda para el festejo de 150 chicos

Con motivo del Día del Niño , el Comedor Nolasco , ubicado en el barrio Las Tipas, lanzó una campaña para reunir donaciones y preparar una jornada especial para los chicos que asisten al espacio. La iniciativa busca que los niños puedan disfrutar de un día diferente, con comida, juegos, golosinas y regalos.

Solidaridad. Colecta por el Día del Niño para chicos del norte jujeño: cómo y qué donar

Para concretarlo, desde la organización convocan a vecinos y a todas aquellas personas que quieran sumarse con una donación o colaborar con alguna de las actividades previstas.

El festejo se realizará el 15 de agosto desde las 16 horas y tendrá distintas propuestas pensadas especialmente para los más pequeños.

Entre los alimentos y bebidas que se pueden aportar figuran pancho, pizza, sándwich, jugos, gaseosas y todo aquello que los vecinos quieran sumar .

También se necesitan 150 bolsitas de golosinas para armar, con el objetivo de que cada niño pueda recibir su obsequio durante la celebración.

Otro de los pedidos está destinado a quienes tengan juguetes usados en buen estado. Desde el comedor remarcan que esos juguetes pueden convertirse en una nueva oportunidad para otro niño y contribuir a que la jornada sea todavía más especial.

Solidaridad en el Día del Niño.

También buscan colaboradores para el festejo

La campaña no solamente necesita alimentos y regalos. Los organizadores también solicitan aportes o personas que puedan colaborar con diferentes actividades recreativas.

Entre las propuestas previstas aparecen payasos, pintura de caritas, DJ y pelotero, elementos que permitirán transformar la tarde en una verdadera fiesta para los chicos.

Desde el Comedor Nolasco destacan que cada aporte, por pequeño que sea, puede ayudar a construir un momento inolvidable para los niños que participan del espacio.

Comedor Nolasco de Palpalá.

Cómo colaborar

Quienes quieran realizar una donación, colaborar con la organización o realizar alguna consulta pueden comunicarse al 3884691580, (Susana- referente de la institución).

El Comedor Nolasco se encuentra en C. Caiman­cito M17 L9, barrio Las Tipas, Y4612 Palpalá, Jujuy, Argentina.

La propuesta vuelve a poner en valor el espíritu solidario de los jujeños y busca que, con el aporte de la comunidad, los chicos puedan celebrar su día con comida, juegos, regalos y, sobre todo, muchas sonrisas.