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9 de agosto de 2026 - 14:45
Solidaridad.

Día del Niño: un comedor de Palpalá necesita ayuda para el festejo de 150 chicos

El comedor Nolasco organiza una jornada para los chicos y solicita alimentos, golosinas, juguetes y colaboradores para el Día del Niño.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Comedor Nolasco (foto archivo).

Comedor Nolasco (foto archivo).

Con motivo del Día del Niño, el Comedor Nolasco, ubicado en el barrio Las Tipas, lanzó una campaña para reunir donaciones y preparar una jornada especial para los chicos que asisten al espacio. La iniciativa busca que los niños puedan disfrutar de un día diferente, con comida, juegos, golosinas y regalos.

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Para concretarlo, desde la organización convocan a vecinos y a todas aquellas personas que quieran sumarse con una donación o colaborar con alguna de las actividades previstas.

Una jornada para compartir y regalar sonrisas

El festejo se realizará el 15 de agosto desde las 16 horas y tendrá distintas propuestas pensadas especialmente para los más pequeños.

Entre los alimentos y bebidas que se pueden aportar figuran pancho, pizza, sándwich, jugos, gaseosas y todo aquello que los vecinos quieran sumar.

También se necesitan 150 bolsitas de golosinas para armar, con el objetivo de que cada niño pueda recibir su obsequio durante la celebración.

Otro de los pedidos está destinado a quienes tengan juguetes usados en buen estado. Desde el comedor remarcan que esos juguetes pueden convertirse en una nueva oportunidad para otro niño y contribuir a que la jornada sea todavía más especial.

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Solidaridad en el Día del Niño.

También buscan colaboradores para el festejo

La campaña no solamente necesita alimentos y regalos. Los organizadores también solicitan aportes o personas que puedan colaborar con diferentes actividades recreativas.

Entre las propuestas previstas aparecen payasos, pintura de caritas, DJ y pelotero, elementos que permitirán transformar la tarde en una verdadera fiesta para los chicos.

Desde el Comedor Nolasco destacan que cada aporte, por pequeño que sea, puede ayudar a construir un momento inolvidable para los niños que participan del espacio.

Comedor Nolasco de Palpal&aacute;.

Comedor Nolasco de Palpalá.

Cómo colaborar

Quienes quieran realizar una donación, colaborar con la organización o realizar alguna consulta pueden comunicarse al 3884691580, (Susana- referente de la institución).

El Comedor Nolasco se encuentra en C. Caiman­cito M17 L9, barrio Las Tipas, Y4612 Palpalá, Jujuy, Argentina.

La propuesta vuelve a poner en valor el espíritu solidario de los jujeños y busca que, con el aporte de la comunidad, los chicos puedan celebrar su día con comida, juegos, regalos y, sobre todo, muchas sonrisas.

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