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9 de agosto de 2026 - 17:02
Producción.

La palta Carumbé exclusiva de Jujuy fue evaluada en Buenos Aires y ya despertó interés comercial

La variedad, desarrollada en El Bananal, fue evaluada en Buenos Aires y ya despertó interés por su calidad y tamaño.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El descubrimiento de Carumbé surgió de la observación constante y la experimentación. Foto: Freepik.&nbsp;

El descubrimiento de Carumbé surgió de la observación constante y la experimentación. Foto: Freepik. 

Una variedad de palta desarrollada en Jujuy comenzó a dar sus primeros pasos para posicionarse fuera de la provincia. Se trata de la palta Carumbé, una fruta que se destaca por su gran tamaño, su textura cremosa y un carozo más pequeño que permite un mayor aprovechamiento. Tras ser enviada a un mercado especializado de Buenos Aires para su evaluación, despertó interés comercial y abrió nuevas expectativas para sus productores.

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En diálogo con TodoJujuy, el productor Héctor Jiménez contó cómo nació este proyecto en Baranal, cuál fue la respuesta que obtuvieron en Buenos Aires y por qué ahora el objetivo es multiplicar la cantidad de plantas para ampliar la producción.

Una variedad que llamó la atención en Buenos Aires

Jiménez explicó que enviaron entre cinco y seis cajas de palta Carumbé a un mercado especializado para conocer la reacción de los compradores. "La mandamos a Buenos Aires para que la analizaran y tuvo mucha respuesta. Pensábamos que eran muchas cajas, pero ya querían más", contó.

El productor señaló que el interés surgió rápidamente gracias a las características de la fruta, que reúne condiciones muy valoradas por el mercado.

Entre los principales atributos de la Carumbé, Jiménez destacó su tamaño y calidad. "Tiene todas las características. Es cremosa, madura con color oscuro y es una palta mucho más grande", explicó. Cada fruta pesa, en promedio, 500 gramos, aunque algunas pueden superar ese peso. Además, posee un carozo más pequeño, lo que permite aprovechar una mayor cantidad de pulpa.

Palta Carumbé (Foto: Bichos de Campo)

Palta Carumbé (Foto: Bichos de Campo)

Una producción que nació en Baranal

La historia de esta variedad comenzó hace siete años, cuando el productor encontró una planta que llamaba la atención porque daba frutos en una época poco habitual. "Nos llamó la atención porque tenía fruta en noviembre, una fecha que no era usual para la palta", recordó.

A partir de esa planta extrajeron una rama y comenzaron a reproducirla mediante injertos para conservar sus características.

El próximo objetivo: producir más plantas

Actualmente, el emprendimiento cuenta con dos plantas de esta variedad y trabaja junto al INTA Yuto para fortalecer el desarrollo del cultivo. "La idea es salir al mercado con muchas plantas", afirmó Jiménez.

Para lograrlo, comenzaron a formar plantas madres que permitan obtener una mayor cantidad de yemas y producir más plantines en los próximos años. Con ese trabajo buscan incrementar la producción de una variedad nacida en Jujuy que ya comenzó a despertar interés fuera de la provincia y que podría abrir nuevas oportunidades para los productores locales.

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