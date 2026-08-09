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9 de agosto de 2026 - 15:39
Jujuy.

Independencia de Bolivia: se realizó el tradicional desfile en Alto Comedero

La avenida Forestal fue escenario de una jornada que reunió a un gran marco de público y a más de 38 agrupaciones para celebrar la Independencia de Bolivia.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Desfile por la Independencia de Bolivia.

Desfile por la Independencia de Bolivia.

Desfile por la Independencia de Bolivia.
Desfile por la Independencia de Bolivia.

Desfile por la Independencia de Bolivia.

Desfile por la Independencia de Bolivia.

Desfile por la Independencia de Bolivia.

La avenida Forestal, en Alto Comedero, se convirtió este sábado en el punto de encuentro para la comunidad boliviana y numerosos vecinos de San Salvador de Jujuy que participaron de los festejos por el 201° aniversario de la Independencia de Bolivia.

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La celebración tuvo como protagonistas a más de 38 fraternidades y grupos musicales, que desplegaron sus tradicionales danzas, vestimentas y propuestas artísticas a lo largo de una de las principales arterias del sector. El evento combinó el homenaje a la fecha patria con una muestra de las expresiones culturales que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

Desfile por la Independencia de Bolivia.

Desfile por la Independencia de Bolivia.

La actividad contó con el acompañamiento de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la presencia del intendente Raúl “Chuli” Jorge, quien participó junto al cónsul de Bolivia con asiento en Jujuy, Juan Ino Mamaní, además de representantes de distintas instituciones de la colectividad.

Desfile por la Independencia de Bolivia.

Desfile por la Independencia de Bolivia.

Durante el desfile, las calles de Alto Comedero fueron ocupadas por bailarines y músicos que mantuvieron el ritmo de la celebración durante la jornada. Para los organizadores, la convocatoria representa también una oportunidad para transmitir las tradiciones bolivianas a las nuevas generaciones.

Los diferentes grupos aportaron sus propias coreografías y estilos, convirtiendo el recorrido en una postal cargada de color y movimiento. La música acompañó cada presentación y las vestimentas tradicionales ocuparon un lugar central en el desfile.

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