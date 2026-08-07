Cazzu homenajeó a Bolivia con un show cargado de cultura y una canción en quechua

El pasado miércoles, Cazzu llevó su gira Latinaje a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia , donde ofreció un recital en una fecha cargada de significado para el país. La presentación coincidió con el inicio de un nuevo aniversario de la Independencia boliviana , ya que el cumpleaños de la nación comenzó a celebrarse al llegar la medianoche.

Durante la velada, la cantante jujeña decidió rendir homenaje a la identidad y las costumbres del país anfitrión. La artista no solo incorporó elementos tradicionales bolivianos a su imagen, utilizando un poncho característico con los colores de la bandera y una pollera representativa , sino que también sumó a su lista de temas canciones vinculadas con la cultura local, en un gesto que fue destacado por el público presente.

Uno de los pasajes más emotivos de la noche ocurrió cuando Cazzu decidió incorporar a su presentación una interpretación de “Munasq’echay”, de Los Kjarkas , que además fue cantada en lengua quechua . La elección estuvo en sintonía con el espíritu de su álbum y con la intención de la artista de poner en valor las raíces culturales y las expresiones propias de cada región que visita.

Durante el espectáculo, la cantante también se animó a bailar saya boliviana y realizó una pausa para saludar al pueblo del país vecino por su aniversario de independencia. “ Qué pueblos fantásticos que somos ”, expresó emocionada, en una escena que generó una respuesta positiva entre los espectadores que acompañaron el festejo.

Al finalizar el recital, Cazzu se encontró con una multitud de seguidores que la aguardaban para saludarla. En ese encuentro, sus fanáticos le obsequiaron distintos presentes, mensajes escritos y recuerdos, además de homenajearla al colocarle un tipoy, la vestimenta típica de Santa Cruz. La artista también se tomó fotografías con quienes se acercaron a acompañarla.

Este jueves, la intérprete de “Con otra” continuará con su recorrido por Bolivia y llegará a La Paz para una nueva fecha de su gira. Luego, tendrá por delante uno de los desafíos más importantes de su trayectoria: el show que realizará en Argentina durante octubre.

Cazzu ya se encuentra en Bolivia para continuar con su gira Latinaje En Vivo.



La artista fue recibida por sus fanáticos en Santa Cruz, donde se presentará el 5 y 8 de agosto, mientras que el 7 de agosto llevará su show a La Paz. pic.twitter.com/fovK0PZgX7 — Billboard AR (@BillboardArg) August 5, 2026

El cambio de fecha del histórico show de Cazzu en Jujuy

Este martes, Cazzu informó a sus seguidores de Jujuy una modificación importante respecto a su próximo recital. La artista debió reprogramar la presentación que tenía prevista para el 12 de septiembre debido a cambios en la agenda deportiva del Estadio 23 de Agosto, donde se llevará a cabo el espectáculo.

La nueva fecha establecida será el sábado 3 de octubre. Desde la organización aclararon que los tickets adquiridos conservarán su validez para la nueva jornada, aunque quienes no puedan concurrir tendrán la posibilidad de solicitar la devolución del dinero mediante la plataforma oficial de venta.

“Cazzu, su equipo y la producción lamentan los inconvenientes que esta reprogramación pueda ocasionar y agradecen sinceramente la comprensión, el apoyo y el acompañamiento del público. El compromiso es brindar un espectáculo a la altura de las expectativas y celebrar juntos una noche muy especial el próximo sábado 3 de octubre”, señalaron los agentes de prensa de la artista.