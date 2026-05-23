Cazzu finalizó su primera gira por Estados Unidos rompiendo récords

La cantante jujeña Cazzu cerró su primera gira por Estados Unidos con cifras récord y una fuerte repercusión internacional. La artista presentó su álbum “Latinaje” en distintas ciudades norteamericanas y reunió a más de 50 mil personas durante una serie de conciertos que marcaron un momento histórico para su carrera.

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El tour comenzó el 30 de abril de 2026 en el San Jose Civic de California y recorrió escenarios emblemáticos de ciudades como Chicago, Las Vegas, Phoenix, Nueva York y Miami. La gira contó con producción de Live Nation y logró localidades agotadas en más de diez fechas.

El “Latinaje Tour 2026” representó uno de los proyectos más ambiciosos de la cantante nacida en Jujuy. Con una puesta en escena enfocada en su último disco, Cazzu llevó un espectáculo con fuerte presencia visual, banda en vivo y una selección de canciones que mezcló trap, reggaetón y sonidos urbanos latinoamericanos.

Uno de los recitales más destacados tuvo lugar en The Chicago Theatre, uno de los escenarios más reconocidos de la ciudad estadounidense. Allí, la artista recibió una ovación del público y compartió mensajes vinculados a sus raíces y a su recorrido dentro de la música.

El cierre de la gira se realizó a fines de mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, en Florida, donde miles de personas asistieron al último show del tramo norteamericano.

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El orgullo de representar a Jujuy en el exterior

Durante distintas presentaciones, Cazzu expresó la emoción que sintió al convertirse en una de las primeras artistas jujeñas en encabezar una gira internacional de esta magnitud. En varios conciertos habló sobre su provincia y remarcó la importancia de llevar su identidad cultural a escenarios internacionales.

La cantante también destacó el crecimiento del público latino en Estados Unidos y el acompañamiento que recibió durante toda la gira. En Miami protagonizó uno de los momentos más comentados del tour al reconocer, frente a miles de personas, que el apoyo recibido “le cerró la boca”, en referencia al alcance que logró su música fuera de Argentina.

Las imágenes de sus recitales rápidamente circularon en redes sociales y generaron repercusión entre fanáticos de distintos países.

Más de diez funciones agotadas y proyección internacional

El éxito comercial del “Latinaje Tour 2026” quedó reflejado en la venta de entradas. Más de diez fechas agotaron localidades antes del inicio de la gira y consolidaron a Cazzu como una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional dentro de la música urbana.

La gira por Estados Unidos y México funcionó además como antesala de nuevas presentaciones en Europa y Latinoamérica, donde la artista continuará durante los próximos meses con el mismo espectáculo.

El álbum “Latinaje”, eje central del tour, mostró una nueva etapa artística de la cantante y amplió su llegada a públicos de distintos países.

Cazzu y el crecimiento de la música urbana argentina

El recorrido internacional de Cazzu se suma al crecimiento global de la música urbana argentina durante los últimos años. Artistas nacionales lograron posicionarse en rankings internacionales, festivales y plataformas digitales con propuestas vinculadas al trap, el reggaetón y el pop urbano.

En ese contexto, la cantante jujeña logró construir una identidad propia dentro de la escena musical y mantener una conexión permanente con sus orígenes.