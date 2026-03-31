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31 de marzo de 2026 - 21:22
País.

Impulsan en Argentina la Ley Cazzu que se debatirá en el Congreso

El senador Carlos Linares impulsará en el Congreso argentino la llamada Ley Cazzu, un proyecto que apunta a suspender derechos parentales en casos graves.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Impulsan en Argentina la Ley Cazzu que se debatirá en el Congreso

Impulsan en Argentina la Ley Cazzu que se debatirá en el Congreso

La llamada Ley Cazzu llegará al Congreso argentino de la mano del senador chubutense Carlos Linares, quien impulsará un proyecto orientado a suspender de manera cautelar la responsabilidad parental en casos de incumplimiento grave.

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Según explicó el legislador, la iniciativa permitirá a los jueces interrumpir temporalmente los derechos legales de un progenitor cuando no cumpla con la cuota alimentaria o cuando se ausente de la vida del menor por más de tres meses.

El proyecto fue trabajado junto a la agrupación Abogadas Feministas AMBA, que redactó la versión argentina de la propuesta presentada este año en México por la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista.

El senador chubutense Carlos Linares y la reunión por la Ley Cazzu
El senador chubutense Carlos Linares y la reunión por la Ley Cazzu

El senador chubutense Carlos Linares y la reunión por la Ley Cazzu

Por qué se llama Ley Cazzu

La iniciativa lleva el nombre de la cantante jujeña Julieta Cazzucheli, en medio de los conflictos legales que mantiene con el cantante mexicano Christian Nodal, padre de su hija Inti, por cuestiones vinculadas a autorizaciones para viajar.

En una entrevista, Cazzu contó que mantuvo una mediación para intentar llegar a un acuerdo, pero aseguró que uno de los abogados de su expareja la amenazó. Según relató, le dijo: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”.

En ese contexto, el proyecto busca visibilizar una problemática que afecta a muchas familias: la de progenitores que no cumplen con sus obligaciones, pero que igualmente conservan poder de decisión sobre aspectos importantes en la vida de sus hijos.

Cazzu superó a Lady Gaga en YouTube
Cazzu

Cazzu

Qué cambios propone la versión argentina

La propuesta argentina apunta a modificar un artículo del Código Civil y Comercial para permitir la suspensión cautelar de la responsabilidad parental en situaciones de incumplimiento grave.

De acuerdo con Linares, el objetivo es priorizar el interés superior del niño frente a conductas negligentes o abusivas y evitar que quien no cumple con sus deberes pueda bloquear decisiones sobre niños y niñas.

En paralelo, el proyecto presentado en México propone reformar el artículo 4º de la Constitución de ese país para impedir que padres deudores de cuota alimentaria frenen trámites clave, como pasaportes o permisos de viaje.

DIPUTADA SANDRA ARREOLA

"Es un problema social invisibilizado": diputada mexicana impulsa la Ley Cazzu y abre el debate

Además, la idea que debatirán los legisladores nacionales también plantea mecanismos más ágiles para que la persona que tiene la custodia pueda autorizar la movilidad del menor sin depender del progenitor incumplidor.

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