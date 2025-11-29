sábado 29 de noviembre de 2025

29 de noviembre de 2025 - 13:24
Iniciativa ciudadana.

Proponen la Ley Cazzu, una norma en favor de los hijos de padres separados

Los problemas de Cazzu y Christian Nodal, inspiraron a personas en proponer una ley para proteger a los hijos de padres en conflicto.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Christian Nodal y Cazzu (Archivo)

Christian Nodal y Cazzu (Archivo) 

El conflicto legal y familiar entre Cazzu y Christian Nodal por la crianza y los permisos de viaje de su hija, generaron que cientos de ciudadanos se unieron para proponer una ley que busca proteger a los hijos de la mala relación de sus progenitores.

La lucha de la cantante jujeña para poder viajar con su hija por motivos laborales, y la burocracia que ese proceso genera, derivo en una petición ciudadana que pide la aprobación de la llamada “Ley Cazzu”, norma que tiene varios puntos claros.

Cazzu
Cazzu&nbsp;

Cazzu

La legislación actual exige el consentimiento expreso de ambos progenitores para que un menor salga del país, y según denunció la oriunda de Fraile pintado, el cantante mexicano dilata varias veces esa autorización.

Qué dice Cazzu

Julieta Cazzuchelli, verdadero nombre de la trapera, dijo que la situación con su ex le genera angustia ya que aseguró que el abogado de Nodal le dijo que podía revocar el permiso de viaje cuando lo deseara: “Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”.

“Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día; tuve ese sentimiento de decir ‘el mundo es devastador’”, reconoció la artista, que agregó que “ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘tenemos el control sobre vos y tu hija’… fue uno de los peores momentos de mi vida y lo mejor y lo peor es que yo salí sin poder respirar desde dentro”.

Se sugirió incluso una alternativa de permiso solo hasta los cinco años de la menor, propuesta que tampoco prosperó. Cuando Cazzu logró obtener un permiso judicial unilateral, viajó al aeropuerto para salir del país con Inti.

Cazzu y Christian Nodal
Cazzu y Christian Nodal

Cazzu y Christian Nodal

La pensión para la hija de ambos es otro tema, ya que Cazzu aseguró que la cantidad fijada de 7 mil dólares mensuales, frente a los 135 mil dólares mensuales que solicitó, no alcanza para cubrir todas las necesidades, pero dijo que ella prefiere no reclamar para evitar conflictos.

El abogado del cantante regional de México negó la existencia de permisos “unilaterales” y afirmó que Nodal “nunca se ha negado” a dar autorización para viajes, responsabilizando a Cazzu de pedirlos fuera de tiempo y de no facilitar la convivencia del padre con su hija.

Qué marca el proyecto de Ley Cazzu

La propuesta plantea que, en casos de inasistencia o negativa de uno de los padres, el progenitor responsable tenga permisos de viaje permanentes, reduciendo la carga burocrática y garantizando derechos de circulación para la crianza.

"La Ley Cazzu ofrece una solución clara y humana: que, una vez demostrado el abandono o la ausencia paterna o materna, el permiso para circular con nuestros hijos sea permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos", menciona la descripción en la plataforma.

