Cazzu y Gonzalo Gerber, un gesto que reaviva los rumores de romance

Los rumores de un posible romance entre Cazzu y Gonzalo Gerber volvieron a tomar fuerza en las últimas horas, luego de un gesto del bailarín que no pasó desapercibido entre los seguidores de La Jefa del Trap.

Todo comenzó cuando la jujeña compartió en su cuenta de Instagram un adelanto de su nueva canción, “Balada Malvada” , cuyo videoclip está protagonizado por los bailarines de su actual show de Latinaje. Entre ellos se encuentra Gerber, quien recientemente se separó de Dai Fernández y que supo ser parte del Bailando.

En la publicación, el bailarín decidió dejar un comentario muy breve pero más que sugerente: un emoji de corazón atravesado por una flecha . Ese simple gesto fue suficiente para que los fanáticos enloquecieran y comenzaran a especular sobre un posible romance entre ambos.

Cazzu y Gonzalo Gerber

“Se verían tan lindos juntos”, “quieren que no flashemos y le comenta un corazón flechado” y “espero sea verdad que son novios porque Cazzu necesita un hombre bueno en su vida”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la red.

El rumor sobre el nuevo amor de Cazzu

La periodista Karina Iavícoli ya había deslizado en Intrusos (América TV) que Cazzu estaría “iniciando un acercamiento con una mega figura que la amamos”. Aunque aclaró que no se trataba de una relación formal, aseguró que entre ellos había “excelente relación, acercamiento, empatías y muy buena onda”.

Por el momento, ni Cazzu ni Gonzalo Gerber se pronunciaron al respecto, pero lo cierto es que el corazón flechado del bailarín reavivó todas las sospechas y los fans ya sueñan con verlos juntos. Mientras la oriunda de Fraile Pintado sigue triunfando con su gira.