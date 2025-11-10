lunes 10 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2025 - 17:53
¿Juntos?

Cazzu y Gonzalo Gerber, un gesto que reaviva los rumores de romance

Los rumores de un posible romance entre Cazzu y Gonzalo Gerber crecen en la gira de ambos por el mundo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cazzuy Gonzalo Gerber

Cazzu y Gonzalo Gerber

Los rumores de un posible romance entre Cazzu y Gonzalo Gerber volvieron a tomar fuerza en las últimas horas, luego de un gesto del bailarín que no pasó desapercibido entre los seguidores de La Jefa del Trap.

Lee además
Cazzusuperó a Lady Gaga en YouTube
Histórico.

Cazzu superó a Lady Gaga en YouTube: "Se lo dedico a mi Jujuy amado"
Cazzu vs Maluma
Críticas.

La polémica menos pensada entre Cazzu y Maluma: qué pasó

Todo comenzó cuando la jujeña compartió en su cuenta de Instagram un adelanto de su nueva canción, “Balada Malvada”, cuyo videoclip está protagonizado por los bailarines de su actual show de Latinaje. Entre ellos se encuentra Gerber, quien recientemente se separó de Dai Fernández y que supo ser parte del Bailando.

En la publicación, el bailarín decidió dejar un comentario muy breve pero más que sugerente: un emoji de corazón atravesado por una flecha. Ese simple gesto fue suficiente para que los fanáticos enloquecieran y comenzaran a especular sobre un posible romance entre ambos.

Cazzu y Gonzalo Gerber

“Se verían tan lindos juntos”, “quieren que no flashemos y le comenta un corazón flechado” y “espero sea verdad que son novios porque Cazzu necesita un hombre bueno en su vida”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la red.

El rumor sobre el nuevo amor de Cazzu

La periodista Karina Iavícoli ya había deslizado en Intrusos (América TV) que Cazzu estaría “iniciando un acercamiento con una mega figura que la amamos”. Aunque aclaró que no se trataba de una relación formal, aseguró que entre ellos había “excelente relación, acercamiento, empatías y muy buena onda”.

Por el momento, ni Cazzu ni Gonzalo Gerber se pronunciaron al respecto, pero lo cierto es que el corazón flechado del bailarín reavivó todas las sospechas y los fans ya sueñan con verlos juntos. Mientras la oriunda de Fraile Pintado sigue triunfando con su gira.

Cazzu y Gonzalo Gerber
Cazzu y Gonzalo Gerber

Cazzu y Gonzalo Gerber

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cazzu superó a Lady Gaga en YouTube: "Se lo dedico a mi Jujuy amado"

La polémica menos pensada entre Cazzu y Maluma: qué pasó

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

Cazzu haría un dueto que promete sorprender: ¿con quién sería?

¿Quién es el novio de Dua Lipa?

Lo que se lee ahora
¿que paso entre franco colapinto y dua lipa?
Espectáculos.

¿Qué pasó entre Franco Colapinto y Dua Lipa?

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Un hombre que salió a caminar fue quien halló el cuerpo de la chica.
Santiago del Estero.

Hallaron muerta a una chica de 18 años en un descampado

Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Se llevó la caja navideña de una compañera: la Justicia dijo que su despido estuvo justificado.  
Conflicto laboral.

Fue despedido tras llevarse la caja navideña de una compañera y la Justicia avaló la decisión

Día de la Tradición
Efemérides.

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel