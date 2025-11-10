lunes 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 18:46
Farándula.

¿Quién es el novio de Dua Lipa?

La cantante anunció hace unos meses su compromiso con un actor, con quien comenzó a salir de manera pública en enero de 2024.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La estrella pop internacional reveló en una entrevista su compromiso con el actor.

La estrella pop internacional reveló en una entrevista su compromiso con el actor.

A mediados de junio de este año, Dua Lipa confirmó que se comprometió con Callum Turner, su pareja desde enero de 2024. La noticia despertó la curiosidad de todos por conocer al hombre con quien la cantante decidió volver a apostar al amor, tras su ruptura con Anwar Hadid, con quien compartió su vida entre 2019 y 2021.

La reconocida artista internacional reveló la sorpresa durante una entrevista para la edición británica de Vogue, publicada el jueves 12 de junio. “Sí, estamos comprometidos. Es muy emocionante”, declaró visiblemente emocionada.

Dua Lipa y Calum Turner se conocieron en enero de 2024.

Qué dijo Dua Lipa sobre su novio

La cantante relató que fue Callum Turner quien tomó la iniciativa tras consultar con las personas más cercanas a ella. “Estoy obsesionada con él. Es totalmente yo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce tan bien”, confesó la intérprete de “Don’t Start Now”.

Aunque Dua ya luce el anillo de compromiso en su dedo anular, la pareja aún no definió la fecha de la ceremonia. “Quiero terminar mi gira, Callum está filmando, así que estamos disfrutando de este momento. Nunca fui alguien que pensara mucho en la boda o soñara con qué tipo de novia sería. De repente, me encuentro pensando: ‘¿Y qué me pondría?’””, comentó, entre risas y asombro.

Acerca del valor que representa para ella dar el “sí, quiero”, Dua Lipa expresó: “Esta decisión de envejecer juntos, de ver la vida y simplemente ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial”.

Dua Lipa anunció su compromiso con Callum Turner, con quien sale desde enero de 2024.

Dua Lipa y su deseo de ser madre

Por otro lado, la cantante de 29 años se abrió sobre sus planes de maternidad. “Me encantaría tener hijos algún día, pero siempre está la pregunta de cuándo sería un buen momento y cómo encajaría con mi trabajo, especialmente por las giras. Hay mucho más en la crianza de un hijo que simplemente amar a los niños”, reflexionó con sinceridad.

A sus 35 años, Callum Turner se ha consolidado como un talento relevante tanto en el cine como en la televisión británica. Sus actuaciones en filmes como Fantastic Beasts: Los crímenes de Grindelwald y la adaptación de Emma le abrieron las puertas de la gran pantalla.

Dua Lipa estuvo en pareja con el modelo Anwar Hadid desde 2019 hasta 2021.

Por otro lado, su participación en la miniserie Masters of the Air (Apple TV+) lo destacó como uno de los actores más prometedores de su generación. Más allá de la actuación, Turner también sobresale como modelo, participando en pasarelas y producciones fotográficas de alto nivel.

La historia entre Turner y Dua Lipa comenzó en Londres, y luego se reencontraron en Los Ángeles mientras ambos leían la novela Trust de Hernan Díaz. “Me dije: ‘Oh, es ese tipo atractivo del River Café’”, confesó ella tiempo después, recordando aquel primer encuentro.

