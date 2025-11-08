Dua Lipa ofreció un espectáculo inolvidable en su tercera visita a la Argentina con dos presentaciones en el estadio River Plate. La cantante británica reunió a millas de fans en un Monumental vibrante, donde no solo interpretó sus éxitos, sino que también homenajeó la música argentina con una versión de “De música ligera” de Soda Stereo, cantada en español y con gran reconocimiento por parte del público.

Desde su llegada a Buenos Aires, Dua Lipa mostró admiración por la cultura local y se preparó para sus conciertos disfrutando de la gastronomía y entorno porteño. En el escenario, el artista desplegó un despliegue visual impresionante con luces, coreografías y efectos, iniciando su espectáculo con “Training Season” y continuando con algunos de sus éxitos como “End of an Era”, “Break my Heart” y “One Kiss”.

Show en River y conexión con el público argentino

El artista sorprendió al público al interactuar en español, saludando a los fans y tomando selfies, mostrando un manejo fluido del idioma. Este gesto fortaleció la conexión con la audiencia, que respondió con un entusiasmo abrumador.

Dua Lipa deslumbra en River cantando Soda Stereo y sus éxitos

El momento más destacado fue cuando dedicó palabras a la importancia del rock argentino y presentó “De música ligera” de Soda Stereo, una canción emblemática que entonó junto a los asistentes, mostrando respeto y cariño por la cultura local. El cierre incluyó sus temas más populares como “New Rules”, “Dance the Night” y “Houdini”, que mantuvieron la energía hasta el final del espectáculo.

Embed - Dua Lipa - De música ligera (Soda Stereo) | Argentina 7/11/25

Dua Lipa deslumbra en River cantando Soda Stereo y sus éxitos

Dua Lipa continúa así su gira, consolidando su presencia global y su sintonía con públicos diversos, dejando una huella memorable en Buenos Aires.