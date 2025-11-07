viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 20:13
Investigación.

¿Matías Jurado podría tener el beneficio de prisión domiciliaria?

El presunto asesino serial Matías Jurado, enfrenta varios cargos por asesinato en Jujuy. La investigación continua.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Matías Jurado en prisión

Matías Jurado en prisión

El caso Matías Jurado, el presunto asesino serial de Alto Comedero, sigue generando indignación en Jujuy y en las próximas horas afrontaría una nueva acusación de la fiscalía por homicidio en perjuicio de una quinta víctima.

El Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller, confirmó que Jurado "permanece con prisión preventiva vigente hasta el 4 de diciembre", y aclaró que "no está previsto su cese ni la concesión de prisión domiciliaria".

Destacó que el Ministerio Público de la Acusación solicitará la prórroga de la prisión preventiva para continuar con medidas investigativas pendientes, como la última tanda de pericias preliminares, tras lo cual se prevé solicitar la audiencia de control de acusación, paso previo al juicio oral y público.

Embed - Caso: Matías Jurado

Beller dijo que las pericias psicológicas y psiquiátricas practicadas a Matías Jurado confirmaron su imputabilidad en perjuicio de cinco víctimas identificadas desde el inicio de la investigación, cuya identidad fueron confirmadas mediante pericias genéticas de ADN, además de seguir con los estudios de dos perfiles genéticos no individualizados, que podrían corresponder a otras personas.

“Matías Jurado sigue aislado”

Beller precisó que “Jurado sigue con la modalidad que tenía en un principio en el Servicio Penitenciario, está aislado, por decirlo de alguna manera, con máxima seguridad. La situación no se ha modificado", recalcó el fiscal.

Jurado está detenido en el penal de Gorriti, y tiempo atrás presentó un escrito en el que manifestó su decisión de no mantener contacto con su familia, solo con su abogado, mientras permanezca bajo custodia y podría recibir este mes malas noticias.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

Es que podría imputársele un nuevo homicidio. “Puede ser la semana que viene, estamos armando lo que nos resta para solicitar una audiencia imputativa, de control de imputación. Sería la ampliación por la quinta víctima que es el señor González que se había hecho el cotejo positivo de ADN”.

Las imputaciones

Jurado está imputado por los homicidios agravados de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan José Ponce (51) y Juan Carlos González (60). Con la identificación reciente de González, resta formalizar la ampliación para que el sospechoso quede procesado por los cinco hechos.

