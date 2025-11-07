viernes 07 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de noviembre de 2025 - 19:22
Absueltos.

Femicidio de Jimena Salas: qué dijo el viudo tras la sentencia

Los hermanos Saavedra fueron absueltos del femicidio de Jimena Salas, tras el veredicto conocido este viernes en Salta.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
NicolásCajal y Jimena Salas

Nicolás Cajal y Jimena Salas

El Tribunal de Juicio absolvió por aplicación del beneficio de la duda a los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra por el femicidio de Jimena Salas, sentencia similar por el delito de robo calificado.

Lee además
Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio.

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen
Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio.

Caso Jimena Salas: las pericias psicológicas revelan rasgos psicopáticos y violentos en los hermanos Saavedra

Por otro lado, ordenó la inmediata libertad de los hermanos, que habían llegado a juicio con prisión domiciliaria y rechazó la demanda civil de la familia de Jimena Salas. Además, declaró la certeza de su autoría material del crimen de Javier Nicolás Saavedra, ya fallecido.

Tras el fallo dado a conocer este viernes en Salta, Nicolás Cajal, viudo de la jujeña, habló con los medios de la vecina provincia. "Seguir para adelante, con la certeza, como lo dijo el Tribunal, que el autor fue uno de los Saavedra y no se puede juzgar a un muerto".

Nicolás Cajal y el veredicto del femicidio de Jimena Salas
Nicolás Cajal y el veredicto del femicidio de Jimena Salas

Nicolás Cajal y el veredicto del femicidio de Jimena Salas

Sobre el veredicto, dijo que “yo no soy quién para juzgar. Para eso está la Justicia y lo que determina la Justicia es que ellos no tuvieron participación", dijo sobre el brutal asesinato ocurrido en enero de 2017 en Vaqueros.

"Seguiremos investigando y seguiremos buscando al hombre de eso", concluyó Cajal, sobre la investigación que continúa buscando a un segundo implicado, mientras los abogados querellantes esperan los fundamentos del fallo.

El fallo del caso Jimena Salas

La resolución señala que las pruebas reunidas durante el debate no alcanzaron para sostener una condena y establece que los hermanos Saavedra quedan desvinculados de los delitos de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio, en carácter de partícipes secundarios, así como también del delito de robo calificado por el uso de armas y en poblado y en band

En la sentencia conocida este viernes, los magistrados reconocieron la certeza de la autoría material de Javier Saavedra, el otro hermano fallecido, y ordenaron continuar la investigación para identificar a otra persona involucrada en el crimen denominada H2.

Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra
Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

El fallo fue dictado en el marco del expediente 168.911/24, dispuso la absolución aplicando el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 20 de la Constitución Provincial, que consagran el principio de inocencia y la garantía del debido proceso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen

Caso Jimena Salas: las pericias psicológicas revelan rasgos psicopáticos y violentos en los hermanos Saavedra

Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Femicidio de Jimena Salas: absolvieron a los hermanos Saavedra

Caso Jimena Salas: hoy se conocerá el veredicto

Lo que se lee ahora
Matías Jurado en prisión video
Investigación.

¿Matías Jurado podría tener el beneficio de prisión domiciliaria?

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Accidente en La Quiaca
Policiales.

Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca

Licencia de conducir video
Trámites.

Licencia de conducir en Jujuy: qué documentación hay que llevar, cómo sacar turno y cuánto cuesta

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Convocatoria para ser payaso de hospital.
Solidaridad.

Convocan a voluntarios para ser payaso de hospital que visita a niños y abuelos

gimena accardi en un nuevo romance 
Romance.

Gimena Accardi y su nueva relación con un joven trapero 14 años menor

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel