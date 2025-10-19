Caso Jimena Salas: las pericias psicológicas revelan rasgos psicopáticos y violentos en los hermanos Saavedra

Se conocieron las pericias psicológicas realizadas a dos de los acusados por el brutal femicidio de Jimena Salas , ocurrido en enero de 2017 en Vaqueros, provincia de Salta. La audiencia, que se desarrolla en el marco del juicio oral y público, contó con la declaración de cuatro peritos informáticos y dos psicólogas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) .

La Unidad Fiscal , conformada por los fiscales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González , representa al Ministerio Público Fiscal en el proceso contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra , acusados como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio .

Los peritos informáticos explicaron las tareas realizadas sobre distintos dispositivos secuestrados durante la investigación —entre ellos celulares, computadoras, tablets, pendrives, tarjetas SIM y cámaras de fotos—. Uno de ellos detalló el procedimiento técnico utilizado para recuperar información del teléfono de la víctima , que había sido dañado y abandonado a la vera de una ruta .

Perfil psicológico de Adrián Guillermo Saavedra

Una de las psicólogas del CIF expuso las conclusiones de la evaluación psicológica practicada a Adrián Guillermo Saavedra, a quien describió como una persona inmadura, egocéntrica y con dependencia afectiva, rasgos que lo llevan a actuar en grupo o con apoyo de otros.

La profesional sostuvo que presenta baja tolerancia a la frustración, impulsividad y conductas agresivas, por lo que representa un riesgo para sí mismo y para terceros cuando consume alcohol u otras sustancias. También señaló que mantiene una relación asimétrica con las mujeres, desde un lugar de superioridad, y que evidencia anestesia emocional, ya que no expresa sentimientos salvo al referirse a su hija.

Asimismo, la pericia destacó indicadores de mendacidad y ocultamiento en su discurso, con baja autoestima y rechazo a la autoridad, que utiliza como mecanismo defensivo para evadir responsabilidades.

Rasgos psicopáticos en Javier Nicolás Saavedra

La segunda psicóloga se refirió a la pericia practicada a Javier Nicolás Saavedra, a quien caracterizó como de personalidad psicopática, narcisista y egocéntrica, con conductas agresivas explosivas y una tendencia a ver a las personas como objetos.

Según la especialista, su discurso fue contradictorio y mendaz, con una constante tendencia a la manipulación, tergiversación y control del entorno, dentro de una realidad “creada a su medida”.

Indicó además que el acusado presentaba anestesia emocional y disociación, rasgos propios de una personalidad psicopática. A pesar de poseer buen nivel intelectual, no logró concretar estudios universitarios —habría iniciado más de cuatro carreras que abandonó—.

Durante su estadía en Santa Victoria Este, habría buscado reconocimiento y un rol de superioridad dentro de la comunidad, aunque por sus características personales era probable que manifestara estallidos de violencia, especialmente hacia las mujeres.

La perito aclaró que la psicopatía no constituye una enfermedad, sino una forma de ser en la que no existe culpa ni arrepentimiento.

Lo que viene en el juicio por el femicidio de Jimena Salas

Al cierre de la jornada, el Tribunal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 20 de octubre a las 8.30, cuando continuará la ronda de testimoniales en una de las causas más resonantes de los últimos años en Salta.