Caso Jimena Salas: la pista del perro y el hombre horas antes del femicidio

En las nuevas jornadas del juicio a Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra en Salta, acusados como coautores del homicidio calificado de Jimena Salas, vecinas de Vaqueros, un trabajador de la construcción y efectivos policiales que declararon.
Una vecina de calle Las Virginias recordó que el 27 de enero de 2017, pasado el mediodía, Jimena Salas llegó a su puerta con el animal en brazos y una de sus hijas de la mano. Contó que Jimena le preguntó si el perro era suyo y le comentó que casi lo atropellan. “Me dijo que un chico se lo llevó y la estaba esperando”, relató. Al confirmarle que no era suyo, Jimena indicó que lo publicaría en grupos de vecinos y se retiró.
Más tarde, la testigo que declaró escuchó gritos y vio a la pareja de su vecina tomándose la cabeza; pensó que se trataba de un accidente hasta que se enteró del crimen. Al exhibírsele fotografías del perro incorporadas a la causa, extraídas del celular de la víctima y de la cuenta de Google de uno de los imputados, aseguró que era el mismo animal que Jimena cargaba.
Juicio por el femicidio de Jimena Salas
“Se presentó como Matías”
Otra testigo declaró que el 21 de enero de 2017, mientras cuidaba la casa de una amiga en Vaqueros y con su madre presente, un hombre prolijo, de vestir formal y mochila verde estilo militar, llegó con un perro gris con tonalidades. Dijo que se identificó como “Matías”, dejó un número de teléfono y pidió ayuda para encontrar a los dueños. Ella le tomó fotos a la mascota para difundir, le escribió luego por novedades y nunca obtuvo respuesta.
Consultada en sala, señaló que uno de los sospechosos le resultaba bastante parecido al hombre que la visitó, aunque no pudo afirmarlo categóricamente por el paso del tiempo. Recién en mayo de 2017 vinculó aquel episodio con el femicidio y aportó las imágenes a la Fiscalía. Al final de su declaración, expresó su angustia por haber abierto la puerta sensibilizada por la mascota.
Un tercer testimonio y un auto oscuro
Una vecina de la zona añadió que, en enero de 2017 y ya por la tarde, un hombre alto, delgado, de cabello oscuro y bien peinado, también vestido formalmente, apareció en su portón con un perrito buscando a los dueños.
Intentó dejárselo, pero ella no lo aceptó por tener dos perros grandes. Dijo que lo vio retirarse hacia un auto oscuro estacionado en las inmediaciones. Con el tiempo, al difundirse fotos recuperadas del teléfono de Jimena, reconoció coincidencias con la persona que la había visitado.
Otros testimonios y hallazgos
Declararon además la dueña de una farmacia de Vaqueros, quien organizó marchas por el esclarecimiento, un obrero de la construcción que trabajaba en la zona el día del crimen y dos efectivos policiales que, siendo aspirantes en 2017, participaron de rastrillajes y hallaron el celular de la víctima en una banquina de avenida San Martín de Vaqueros.
La acusación por el femicidio de Jimena Salas
La Unidad Fiscal integrada por Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González representa al Ministerio Público Fiscal en el debate contra los hermanos Saavedra, imputados como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Salas. Los imputados mantienen su inocencia mientras se sustancia el debate.
