Caso Jimena Salas: tras la muerte del principal acusado, se reprograma el juicio de la jujeña asesinada

Jimena Salas, víctima de femicidio en Salta.

El juicio por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido en enero de 2017 en Vaqueros, Salta, ya tiene nueva fecha de inicio. Luego de la muerte de Javier Nicolás Saavedra, principal acusado, el Tribunal Oral resolvió diferir el comienzo de las audiencias para el miércoles 24 de septiembre.

La audiencia y la decisión del Tribunal La resolución fue anunciada esta mañana en una audiencia en la que participaron los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales). Estuvieron presentes los fiscales de la Unidad Fiscal, Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores, junto al defensor de los imputados, Marcelo Arancibia. La familia de la víctima estuvo representada por el abogado querellante Pedro Javier Arancibia.

Tras escuchar a las partes, el tribunal determinó que, por cuestiones humanitarias y con el objetivo de garantizar el derecho de defensa, el inicio del juicio se postergue hasta el 24 de septiembre.

Los imputados que siguen en la causa Aunque Javier Saavedra falleció este lunes dentro de la Alcaidía General, sus hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra continúan imputados. Ambos están acusados de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, concurso premeditado de dos o más personas y femicidio, en perjuicio de Jimena Salas.

Jimena Salas.jpg El femicidio que conmocionó a Salta El crimen de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros. Ese día, una llamada al 911 alertó sobre la situación: al llegar a su vivienda, su esposo encontró el cuerpo de la mujer con múltiples heridas provocadas con un arma blanca. El brutal asesinato —57 puñaladas— estremeció a la provincia y abrió una compleja investigación judicial que tuvo idas y vueltas hasta llegar al debate actual.

