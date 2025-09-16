martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 12:17
Femicidio.

Caso Jimena Salas: tras la muerte del principal acusado, se reprograma el juicio de la jujeña asesinada

La jujeña Jimena Salas fue víctima de femicidio en 2017 en Vaqueros, provincia de Salta. Tras la muerte del principal acusado, se reprogramó el juicio.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Jimena Salas, víctima de femicidio en Salta.

Jimena Salas, víctima de femicidio en Salta.

El juicio por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido en enero de 2017 en Vaqueros, Salta, ya tiene nueva fecha de inicio. Luego de la muerte de Javier Nicolás Saavedra, principal acusado, el Tribunal Oral resolvió diferir el comienzo de las audiencias para el miércoles 24 de septiembre.

La audiencia y la decisión del Tribunal

La resolución fue anunciada esta mañana en una audiencia en la que participaron los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales). Estuvieron presentes los fiscales de la Unidad Fiscal, Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores, junto al defensor de los imputados, Marcelo Arancibia. La familia de la víctima estuvo representada por el abogado querellante Pedro Javier Arancibia.

Tras escuchar a las partes, el tribunal determinó que, por cuestiones humanitarias y con el objetivo de garantizar el derecho de defensa, el inicio del juicio se postergue hasta el 24 de septiembre.

Jimena Salas.jpg

El femicidio que conmocionó a Salta

El crimen de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros. Ese día, una llamada al 911 alertó sobre la situación: al llegar a su vivienda, su esposo encontró el cuerpo de la mujer con múltiples heridas provocadas con un arma blanca. El brutal asesinato —57 puñaladas— estremeció a la provincia y abrió una compleja investigación judicial que tuvo idas y vueltas hasta llegar al debate actual.

