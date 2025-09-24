Este miércoles comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas

El juicio por el femicidio de Jimena Salas ocurrido en enero de 2017 en Vaqueros, Salta, comienza este miércoles 24 de septiembre . La muerte del principal acusado, Javier Nicolás Saavedra , obligó a que el Tribunal Oral posponga el debate sobre el crimen de la jujeña.

El Tribunal determinó que por cuestiones humanitarias y con el objetivo de garantizar el derecho de defensa, el inicio del juicio se postergue hasta este miércoles . La resolución fue anunciada por los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales).

Aunque Javier Saavedra falleció este lunes dentro de la Alcaidía General , sus hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra continúan imputados . Ambos están acusados de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, concurso premeditado de dos o más personas y femicidio, en perjuicio de Jimena Salas.

La primera audiencia será a las 8.30 en el Salón de Grandes Juicios y será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial de Salta. La querella será representada por Pedro Arancibia, mientras que la defensa de los acusados quedará en manos de Marcelo Arancibia. En tanto, la acusación estará a cargo de los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores, de la Unidad Fiscal.

El abogado querellante, Pedro Arancibia, dijo en medios de Salta que las audiencias “taparán bocas que andan diciendo barbaridades sin sustento”, y resaltó que Saavedra, recientemente fallecido, era el autor material del crimen. Sobre los otros dos hermanos, marcó “no hay constancia que estaban dentro de la casa de Salas, pero podrían haber estado afuera”.

El femicidio que conmocionó a Salta

El 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros, una llamada al 911 alertó sobre la situación. Al llegar a su vivienda, su esposo encontró el cuerpo de la mujer con múltiples heridas provocadas con un arma blanca.

El brutal asesinato fue de 57 puñaladas. Las dos hijas de la víctima se encontraban en el domicilio durante el ataque y permanecieron encerradas en un baño. El crimen conmocionó a toda la vecina provincia y a la Jujuy.