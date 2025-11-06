Pedirán extender la prisión preventiva de Matías Jurado para identificar perfiles de ADN "huérfanos"

El fiscal Guillermo Beller adelantó que pedirán extender la prisión preventiva de Matías Jurado , el presunto asesino serial de Jujuy, para poder avanzar en la identificación de dos perfiles de ADN “huérfanos” obtenidos en la casa de Alto Comedero del imputado.

Cabe destacar que Matía Jurado está detenido desde el 30 de julio en el Penal de Gorriti y la prisión preventiva estaba dictada hasta el 4 de diciembre.

En declaraciones con FM Conectar, el fiscal Guillermo Beller, explicó que la solicitud de extender la prisión preventiva se justifica porque “está llevando mucho tiempo el procesamiento de toda la evidencia”.

“Entendemos que el debate no se va a hacer antes del 4 de diciembre, entonces decidimos pedir esa prórroga. Vamos a tener una audiencia donde se va a plantear al juez que otorgue la prórroga de la prisión preventiva , hasta que estemos en condiciones de llevar a cabo el debate”, detalló.

matias jurado MPA declaracion (3)

Dos perfiles de ADN "huérfanos"

La solicitud que elevará el fiscal también está vinculada a la existencia en el laboratorio forense de dos perfiles de ADN "huérfanos" que fueron tomados en la casa de Jurado, y que aún, no se pudieron cotejar.

“Esa es una de las cosas que llevan un tiempo y no queremos apresurarnos para no dejar nada fuera. Todavía están inconclusos esos dos perfiles abiertos y no han podido ser cotejados con ninguna de las muestras que tenemos hasta el momento“, reconoció Beller sobre los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, y aseguró que se están ultimando detalles para que puedan proveer ADN los familiares de algunos de los hombres que están denunciados como desaparecidos.

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero Casa de Matías Jurado en Alto Comedero

Posible fecha de juicio para el caso Matías Jurado

Con respecto a una posible fecha de juicio por los cinco crímenes confirmados y los otros dos potenciales que se le podrían adjudicar a Jurado, el fiscal señaló: “Entiendo yo que tiene que ser el año que viene. Quizás desde febrero o marzo podamos estar hablando de una fecha”.