5 de noviembre de 2025 - 11:10
Justicia.

La próxima semana imputarían a Matías Jurado por la quinta víctima

Matías Jurado conocerá imputación por el asesinato de Juan Carlos González, quien se confirmó que es la quinta víctima.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Caso Matías Jurado

Caso Matías Jurado

Actualmente, Jurado está imputado por homicidio agravado por cuatro personas: Jorge Omar Anachuri, Sergio Sosa, Miguel Ángel Quispe y Juan Ponce.

Quién es la quinta víctima de Matías Jurado

Juan Carlos González tenía 60 años y estaba desaparecido desde junio pasado. Tras las muestras genéticas obtenidas de la casa de Matías Jurado en Alto Comedero, los resultados de los especialistas dieron positivo. El celular de González tuvo el último registro de impacto de celdas en cercanías a la casa de Jurado.

Juan Carlos González tenía 60 años
Juan Carlos González tenía 60 años

Juan Carlos González tenía 60 años

Las otras cuatro víctimas de Matías Jurado

Jorge Omar Anachuri y Sergio Sosa fueron las dos primeras víctimas confirmadas de Jurado tras el cotejo de ADN y otras pruebas halladas en la casa del horror. Días después y dentro de esas pruebas, se pudo confirmar la identidad de dos nuevas víctimas: Miguel Ángel Quispe y Juan Ponce.

victimas de matias jurado

El estremecedor relato sobre la foto en el caso Matías Jurado

Juan González desapareció el 11 de junio de 2025, fecha en la que sus familiares realizaron la denuncia correspondiente. Según la investigación, la última señal registrada por la celda de su teléfono se detectó en las cercanías del arroyo Las Martas, en un sector próximo a la vivienda de Matías Jurado, lo que motivó rastrillajes en la zona.

El 19 de junio, familiares, amigos y personal policial se trasladaron al lugar para llevar a cabo tareas de peritaje. En ese momento, los allegados a González se tomaron una fotografía con carteles que mostraban el rostro del hombre desaparecido.

Embed - ROXANA - AMIGA DE JUAN GONZÁLEZ - CASO MATÍAS JURADO PRESUNTO ASESINO SERIAL DE JUJUY

Con la posterior confirmación del caso del presunto asesino serial, un detalle de esa imagen llamó la atención: detrás de familiares y amigos aparece un hombre encapuchado empujando una carretilla. Ante la posible similitud con el accionar de Jurado, una amiga de González radicó una denuncia para que la Justicia investigue si se trata del actual imputado y detenido en el Penal de Gorriti.

"Pensamos que puede ser Matías Jurado, pedimos a la Justicia que sea investigada esa foto", declaró a TodoJujuy.com la denunciante y amiga del hombre desaparecido.

