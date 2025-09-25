jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 17:20
Estremecedor.

Caso Matías Jurado: quiénes son las cinco víctimas confirmadas del presunto asesino serial

El resultado de las últimas investigaciones indicó que se confirmó el ADN de una nueva persona dentro de la casa de Matías Jurado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Las cinco víctimas.

Las cinco víctimas.

Matías Jurado 
Justicia.

Qué se sabe a un mes del caso Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy
se cumple un mes del caso matias jurado, el asesino del alto
Horror en Jujuy.

Se cumple un mes del caso Matías Jurado, el asesino del Alto

La víctima fue identificada como Juan Carlos González, de 60 años, quien estaba desaparecido desde junio. Según detalló el fiscal, las muestras genéticas obtenidas en la vivienda de Jurado arrojaron resultado positivo, vinculándolo con el crimen.

Además, la investigación reveló que el celular de González tuvo su último registro de impacto de celdas en cercanías de la casa del imputado, reforzando la hipótesis de los investigadores.

Hasta el momento, las otras víctimas confirmadas son Jorge Omar Anachuri, Sergio Sosa, Miguel Ángel Quispe y Juan Ponce, cuyas identidades se corroboraron mediante pruebas de ADN y otros indicios hallados en el lugar conocido como “la casa del horror”.

Las 5 víctimas de Matías Jurado

Juan Carlos González (60 años): Desapareció el 11 de junio en el barrio Coronel Arias. Altura aprox. 1,55 mts, contextura física delgada, tez blanca, cabello color negro con canas, ojos negros (esotropía / ojo desviado).

image

Miguel Ángel Quispe (60 años): Desapareció el 23 de junio. Altura: 1.80 m, tez blanca, delgado, cabello ondulado corto, de color negro con canas, cicatriz en la nuca y el cuero cabelludo. Última vestimenta: Indefinida.

513586563_122226008630082720_7651180067640447589_n

Juan José Ponce (51 años): Desapareció el 10 de abril. Altura: 1.50 m, delgado, cabello corto con canas. Vestía por última vez: chaleco azul, buzo beige, pantalón gris oscuro, gorra roja. Conocido como “Pequeño Juan”, también frecuentaba la misma zona.

528293756_122144079056785031_3630574911477258548_n

Jorge Omar Anachuri (68 años): Desapareció el 25 de julio. Su familia informó que tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo, y que fue visto por última vez en la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno. 1.80 m, contextura robusta, tez trigueña, cabello blanco, posiblemente con barba. Ojos color marrones. Última ropa: campera negra.

Jorge Omar Anachuri
La imagen de Jorge Omar Anachuri compartida por una de sus sobrinas (foto de Facebook)

La imagen de Jorge Omar Anachuri compartida por una de sus sobrinas (foto de Facebook)

Sergio Alejandro Sosa (25 años): Desapareció el 4 de julio. Se perdió en Barrio Coronel Arias. Se desconoce cómo vestía. Altura: 1.55 m, delgado, tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos, desviado (esotropía).

Sergio Sosa - desaparecido

