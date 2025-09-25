Caso Matías Jurado: quiénes son las cinco víctimas confirmadas del presunto asesino serial

El caso que conmociona a Jujuy sumó un nuevo capítulo. El Fiscal Regional Guillermo Beller confirmó en conferencia de prensa la identidad de la quinta víctima de Matías Jurado , imputado por el homicidio agravado de cuatro personas y señalado como presunto asesino serial de Alto Comedero.

La víctima fue identificada como Juan Carlos González , de 60 años, quien estaba desaparecido desde junio. Según detalló el fiscal, las muestras genéticas obtenidas en la vivienda de Jurado arrojaron resultado positivo, vinculándolo con el crimen.

Además, la investigación reveló que el celular de González tuvo su último registro de impacto de celdas en cercanías de la casa del imputado, reforzando la hipótesis de los investigadores.

Hasta el momento, las otras víctimas confirmadas son Jorge Omar Anachuri , Sergio Sosa , Miguel Ángel Quispe y Juan Ponce , cuyas identidades se corroboraron mediante pruebas de ADN y otros indicios hallados en el lugar conocido como “la casa del horror”.

Las 5 víctimas de Matías Jurado

Juan Carlos González (60 años): Desapareció el 11 de junio en el barrio Coronel Arias. Altura aprox. 1,55 mts, contextura física delgada, tez blanca, cabello color negro con canas, ojos negros (esotropía / ojo desviado).

Miguel Ángel Quispe (60 años): Desapareció el 23 de junio. Altura: 1.80 m, tez blanca, delgado, cabello ondulado corto, de color negro con canas, cicatriz en la nuca y el cuero cabelludo. Última vestimenta: Indefinida.

Juan José Ponce (51 años): Desapareció el 10 de abril. Altura: 1.50 m, delgado, cabello corto con canas. Vestía por última vez: chaleco azul, buzo beige, pantalón gris oscuro, gorra roja. Conocido como “Pequeño Juan”, también frecuentaba la misma zona.

Jorge Omar Anachuri (68 años): Desapareció el 25 de julio. Su familia informó que tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo, y que fue visto por última vez en la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno. 1.80 m, contextura robusta, tez trigueña, cabello blanco, posiblemente con barba. Ojos color marrones. Última ropa: campera negra.

Jorge Omar Anachuri

Sergio Alejandro Sosa (25 años): Desapareció el 4 de julio. Se perdió en Barrio Coronel Arias. Se desconoce cómo vestía. Altura: 1.55 m, delgado, tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos, desviado (esotropía).