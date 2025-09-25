jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 18:27
Jujuy.

Caso Matías Jurado: confirmaron que está en condiciones de ser juzgado

El MPA informó que se confirmó la imputabilidad y que la acusación incluye cinco homicidios con una pena de prisión perpetua.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Matías Jurado.

Matías Jurado.

“Lo que sí quedó absolutamente claro es que el imputado Jurado está en condiciones de ser reprochado penalmente, es decir, tiene la posibilidad de dirigir sus acciones conforme a la condición de la criminalidad del hecho que se dio adelante”, señaló Lello.

De esta manera, se despejaron las dudas sobre su estado psicológico y psiquiátrico. El fiscal explicó que resta una última entrevista: “Creo que la semana que viene quizás ya estén en condiciones de realizar la última entrevista con el imputado y emitir el informe correspondiente. Tenemos un margen de una semana más para agregar ese último informe, que es de carácter psicológico y además psiquiátrico”, detalló.

Embed - CONFERENCIA MPA CASO MATÍAS JURADO

La acusación contra Jurado incluye cinco hechos de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, y se evalúa incorporar la agravante por placer. “Resta ver exactamente si se dan los elementos para acreditar la agravante del placer, eso falta todavía de ser agregado al legajo”, precisó Lello.

Con esta calificación legal, Jurado enfrenta una acusación por cinco homicidios agravados en concurso real, que prevé pena de prisión perpetua.

“Él está acusado de cinco hechos de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, que tiene una pena de prisión perpetua”, concluyó el Fiscal General.

Por  Agustín Weibel