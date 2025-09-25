Caso Matías Jurado: confirmaron que está en condiciones de ser juzgado

Matías Jurado.

El caso de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy , sumó definiciones claves en la investigación. Este jueves en una conferencia, el Fiscal General Sergio Lello confirmó que el acusado es plenamente imputable y podrá ser llevado a juicio.

“Lo que sí quedó absolutamente claro es que el imputado Jurado está en condiciones de ser reprochado penalmente, es decir, tiene la posibilidad de dirigir sus acciones conforme a la condición de la criminalidad del hecho que se dio adelante”, señaló Lello.

De esta manera, se despejaron las dudas sobre su estado psicológico y psiquiátrico. El fiscal explicó que resta una última entrevista: “Creo que la semana que viene quizás ya estén en condiciones de realizar la última entrevista con el imputado y emitir el informe correspondiente. Tenemos un margen de una semana más para agregar ese último informe, que es de carácter psicológico y además psiquiátrico”, detalló.

Embed - CONFERENCIA MPA CASO MATÍAS JURADO

La acusación contra Jurado incluye cinco hechos de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, y se evalúa incorporar la agravante por placer. “Resta ver exactamente si se dan los elementos para acreditar la agravante del placer, eso falta todavía de ser agregado al legajo”, precisó Lello. Con esta calificación legal, Jurado enfrenta una acusación por cinco homicidios agravados en concurso real, que prevé pena de prisión perpetua. “Él está acusado de cinco hechos de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, que tiene una pena de prisión perpetua”, concluyó el Fiscal General.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.