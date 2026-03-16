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16 de marzo de 2026 - 13:01
Policial.

Dos muertes y 50 hechos viales en las rutas de Jujuy durante el fin de semana

Jujuy tuvo un fin de semana marcado por los hechos viales: hubo dos fallecidos, 24 siniestros con lesionados y 101 conductores alcoholizados.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Imagen ilustrativa a hechos viales del fin de semana (Foto con IA)

Imagen ilustrativa a hechos viales del fin de semana

(Foto con IA)

Jujuy cerró el fin de semana con un saldo de 50 hechos viales registrados entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo. De ese total, 24 dejaron solo daños materiales, 24 tuvieron personas lesionadas y 2 terminaron con víctimas fatales. En paralelo, durante los controles realizados en distintos puntos de la provincia se labraron 580 infracciones, entre ellas 101 por alcoholemia positiva, 471 actas varias y 8 por exceso de velocidad.

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El dato más grave del balance oficial pasa por los dos fallecimientos ocurridos en siniestros viales durante la madrugada del domingo, ambos protagonizados por motociclistas en distintos puntos de la provincia.

Hechos viales del fin de semana: 50 (de viernes a domingo)

  • Hechos viales con daños materiales: 24
  • Hecho con lesionado: 24
  • Hechos viales con fallecidos: 2
  • Fallecidos en siniestros viales: 2

Los dos hechos fatales del fin de semana

Domingo fatal: un joven murió en la rotonda de Yala tras derrapar con su moto

Uno de los casos ocurrió en la rotonda de Yala, donde un joven murió tras derrapar con su moto durante las primeras horas del domingo. La víctima cayó sobre la calzada y el hecho generó conmoción en la zona norte de la capital. TodoJujuy i nformó que el siniestro se produjo en una curva muy transitada del acceso a Yala, en una madrugada marcada por la circulación reducida y la presencia de equipos de emergencia en el lugar.

Domingo fatal: un joven murió en la rotonda de Yala tras derrapar con su moto - Imagen ilustrativa
Domingo fatal: un joven murió en la rotonda de Yala tras derrapar con su moto - Imagen ilustrativa

Domingo fatal: un joven murió en la rotonda de Yala tras derrapar con su moto - Imagen ilustrativa

Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno

El otro hecho fatal se registró en Mariano Moreno, en San Salvador de Jujuy. Allí, un motociclista de 31 años murió luego de perder el control de la moto en la que se desplazaba e impactar contra un paredón en la esquina de Cuba y San Francisco. Según la información oficial publicada por TodoJujuy, el hecho ocurrió cerca de las 3:45 del domingo y la víctima falleció antes de poder recibir asistencia médica.

Moto en mariano moreno
Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno (imagen ilustrativa realizada con IA)

Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno (imagen ilustrativa realizada con IA)

Otros siniestros que marcaron el fin de semana

Además de los dos casos fatales, el fin de semana dejó otros episodios de gravedad en distintas localidades.

En Ruta Nacional 9, a la altura de Los Ábalos, se produjo un choque múltiple que involucró al menos a cuatro vehículos y dejó varias personas heridas. Entre los rodados afectados se encontraban un Renault Scenic, una Volkswagen Amarok, un colectivo de la empresa Figueroa y un camión con verduras. El tránsito quedó afectado durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia.

En La Quiaca, durante la noche del sábado, una camioneta volcó en pleno centro de la ciudad luego de impactar contra un auto estacionado sobre avenida San Martín, frente al Hotel de Turismo. El conductor fue asistido y derivado al hospital Jorge Uro.

También hubo un hecho vial en el ingreso a Monterrico, sobre Ruta Provincial 45, donde un auto chocó a una moto en la que viajaban un hombre y dos niños, y luego se dio a la fuga. El caso quedó bajo investigación.

En la capital jujeña, otro siniestro obligó a realizar cortes momentáneos sobre avenida Savio y Ruta 9, con desvíos hacia avenida Almirante Brown y regulación del tránsito en uno de los accesos más transitados de San Salvador de Jujuy.

Un fin de semana con alta cantidad de infracciones

El balance oficial también volvió a mostrar una cifra alta de infracciones vinculadas a la conducción riesgosa. Las 101 alcoholemias positivas detectadas entre viernes y domingo representan uno de los datos más preocupantes del fin de semana, en un contexto donde también se contabilizaron 24 hechos con personas lesionadas y dos muertes.

Infracciones del fin de semana: 580 (de viernes a domingo)

  • Infracciones por alcoholemia positiva: 101
  • Actas varias: 471
  • Infracción por exceso de velocidad: 8

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