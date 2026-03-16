Dos muertes y 50 hechos viales en las rutas de Jujuy durante el fin de semana

Imagen ilustrativa a hechos viales del fin de semana
(Foto con IA)
Jujuy cerró el fin de semana con un saldo de 50 hechos viales registrados entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo. De ese total, 24 dejaron solo daños materiales, 24 tuvieron personas lesionadas y 2 terminaron con víctimas fatales. En paralelo, durante los controles realizados en distintos puntos de la provincia se labraron 580 infracciones, entre ellas 101 por alcoholemia positiva, 471 actas varias y 8 por exceso de velocidad.
El dato más grave del balance oficial pasa por los dos fallecimientos ocurridos en siniestros viales durante la madrugada del domingo, ambos protagonizados por motociclistas en distintos puntos de la provincia.
Hechos viales del fin de semana: 50 (de viernes a domingo)
Hechos viales con daños materiales: 24
Hecho con lesionado: 24
Hechos viales con fallecidos: 2
Fallecidos en siniestros viales: 2
Los dos hechos fatales del fin de semana
Domingo fatal: un joven murió en la rotonda de Yala tras derrapar con su moto
Además de los dos casos fatales, el fin de semana dejó otros episodios de gravedad en distintas localidades.
En Ruta Nacional 9, a la altura de Los Ábalos, se produjo un choque múltiple que involucró al menos a cuatro vehículos y dejó varias personas heridas. Entre los rodados afectados se encontraban un Renault Scenic, una Volkswagen Amarok, un colectivo de la empresa Figueroa y un camión con verduras. El tránsito quedó afectado durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia.
También hubo un hecho vial en el ingreso a Monterrico, sobre Ruta Provincial 45, donde un auto chocó a una moto en la que viajaban un hombre y dos niños, y luego se dio a la fuga. El caso quedó bajo investigación.
En la capital jujeña, otro siniestro obligó a realizar cortes momentáneos sobre avenida Savio y Ruta 9, con desvíos hacia avenida Almirante Brown y regulación del tránsito en uno de los accesos más transitados de San Salvador de Jujuy.
Un fin de semana con alta cantidad de infracciones
El balance oficial también volvió a mostrar una cifra alta de infracciones vinculadas a la conducción riesgosa. Las 101 alcoholemias positivas detectadas entre viernes y domingo representan uno de los datos más preocupantes del fin de semana, en un contexto donde también se contabilizaron 24 hechos con personas lesionadas y dos muertes.
Infracciones del fin de semana: 580 (de viernes a domingo)