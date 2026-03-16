Encontraron el cuerpo de una persona en cercanía a la Ruta 34 en San Pedro de Jujuy

Hallaron un cuerpo junto a la Ruta 34 en San Pedro y la Justicia investiga Hallaron un cuerpo junto a la Ruta 34 en San Pedro y la Justicia investiga

El cuerpo de una persona fue encontrado sin vida este lunes por la mañana a un costado de la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de San Pedro de Jujuy, en un sector cercano a la gruta del Gauchito Gil y a una estación de servicio.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hallazgo se produjo alrededor de las 10:15. En el lugar trabajan efectivos policiales y personal de Criminalística, mientras la Justicia avanza con las primeras actuaciones para determinar qué ocurrió.

Por ahora, no fue confirmada oficialmente la identidad de la persona hallada ni tampoco se informó la causa del deceso. Esos datos se conocerán a partir de la investigación y de las pericias que se realizan en la zona.

Gemini_Generated_Image_nh6edmnh6edmnh6e (4) San Pedro de Jujuy: se esperan datos oficiales en las próximas horas El procedimiento se concentra en preservar el lugar del hallazgo, relevar indicios y avanzar con las tareas de identificación. Por el momento, la causa se maneja con prudencia y sin hipótesis oficiales difundidas públicamente.

Con el correr de las horas, se espera que la investigación permita establecer tanto la identidad de la persona como las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.