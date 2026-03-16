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16 de marzo de 2026 - 13:01
Policial.

Encontraron el cuerpo de una persona en cercanía a la Ruta 34 en San Pedro de Jujuy

La Justicia investiga el hallazgo de un cuerpo en San Pedro de Jujuy. Por ahora no se conoce la identidad ni la causa del deceso.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Hallaron un cuerpo junto a la Ruta 34 en San Pedro y la Justicia investiga

Hallaron un cuerpo junto a la Ruta 34 en San Pedro y la Justicia investiga

Hallaron un cuerpo junto a la Ruta 34 en San Pedro y la Justicia investiga

Hallaron un cuerpo junto a la Ruta 34 en San Pedro y la Justicia investiga

El cuerpo de una persona fue encontrado sin vida este lunes por la mañana a un costado de la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de San Pedro de Jujuy, en un sector cercano a la gruta del Gauchito Gil y a una estación de servicio.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hallazgo se produjo alrededor de las 10:15. En el lugar trabajan efectivos policiales y personal de Criminalística, mientras la Justicia avanza con las primeras actuaciones para determinar qué ocurrió.

Por ahora, no fue confirmada oficialmente la identidad de la persona hallada ni tampoco se informó la causa del deceso. Esos datos se conocerán a partir de la investigación y de las pericias que se realizan en la zona.

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San Pedro de Jujuy: se esperan datos oficiales en las próximas horas

El procedimiento se concentra en preservar el lugar del hallazgo, relevar indicios y avanzar con las tareas de identificación. Por el momento, la causa se maneja con prudencia y sin hipótesis oficiales difundidas públicamente.

Con el correr de las horas, se espera que la investigación permita establecer tanto la identidad de la persona como las circunstancias en las que se produjo el hecho.

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