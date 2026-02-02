Juicio por el Femicidio de Tamara Fierro: "Pedimos la pena máxima para el femicida y los encubridores"

Este miércoles 4 de febrero inicia en el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro el juicio oral por el femicidio de Tamara Fierro , la joven que fue asesinada en el interior de una vivienda en la localidad de Fraile Pintado en mayo de 2025 que conmocionó a la provincia.

En la causa son tres los imputados, Jairo Guerrero, quien era conocido como "Diego Castro" , es el principal acusado por el delito de "homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género" . Se trata de una calificación que prevé prisión perpetua en el Código Penal argentino.

Según lo previsto, el debate se desarrollará en seis audiencias, realizadas en la mañana y en la tarde, con jornadas clave los días 4, 10 y 23 de febrero, donde se espera la declaración de testigos, la incorporación de pericias y la exposición de los alegatos de las partes. El caso llega a esta instancia tras meses de investigación y un fuerte reclamo social de justicia en la localidad.

Entre la emoción del acompañamiento y apoyo recibido hacia la familia de Tamara en estos momentos cruciales y el dolor que implica revivir el hecho que marcó la vida familiar y de toda una comunidad, Sonia, madre de Tamara, habló con El Cuatro sobre las expectativas previas al juicio: “Yo le pido a los jueces de la provincia que vean bien el caso, que entiendan nuestra situación, que nos escuchen, que lo único que pedimos es que estos tres sean condenados por todo, con toda la pena que tiene que ser. Es lo que le corresponde por todo lo que le han hecho, por todo el daño”.

Sobre cómo viven la previa del juicio Sonia comenta: "Nosotros la estamos pasando muy mal, tenemos a una niña de tres años (hija de Tamara) que extraña a su mamá, que llora todos los días, que la pide. Y no nos queda más que consolarla y no es justo que sigamos con la incertidumbre. Tenemos fe en la justicia y esperamos la pena máxima para los responsables", remarcó.

El apoyo brindado hacia la familia y la exigencia de Justicia para Tamara

Según comenta la madre, hay más de 100 personas que han expresado las intenciones de acompañar a la familia en el inicio del juicio este miércoles 4 de febrero y las posteriores audiencias, por otro lado se conoce de la causa que la querella presentó a más de 50 testigos para sumar pruebas a la condena de los acusados.

"Nosotros estamos como el primer día, extrañándola, sintiendo todo esto muy profundo, con mucho dolor, porque es revivir lo que pasó. Así que, igual yo muy agradecida a todos los que nos quieren acompañar, que quieren hablar, aportar su granito" comentó Sonia y que el apoyo llega de distintas localidades del ramal como Libertador, Calilegua, Chalicán, Yuto, Caimancito, Ledesma, Fraile Pintado y San Pedro entre otros.

Por su parte en San Salvador de Jujuy, la Multisectorial de Mujeres y Disidencias realizó una invitación en sus redes sociales a acompañar a la familia en el primer día del juicio y concentrar en las inmediaciones del centro judicial en San Pedro para exigir justicia por Tamara. Convocatoria a la que adhieren 37 firmas de sindicatos, agrupaciones feministas, de Derechos Humanos, partidos políticos y organizaciones sociales.

El estremecedor femicidio de Tamara Fierro

El femicidio de Tamara Fierro generó una gran conmoción en toda la provincia y hasta tuvo repercusiones a nivel nacional por la brutalidad del crimen que dejó a una niña sin su madre y a toda una familia destrozada.

La joven de 28 años fue vista por última vez en la entrada de una vivienda en Fraile Pintado el sábado 24 de mayo. Después de la denuncia, comenzó la búsqueda hasta el lunes 26, cuando encontraron restos óseos que después se confirmaron eran de la joven.

El cuerpo de Tamara fue hallado calcinado en un descampado cercano al barrio Los Lapachos. Los primeros días, tras el crimen, detuvieron a dos personas: uno imputado por "homicidio calificado por circunstancias de género y ensañamiento", y otro acusado de "encubrimiento agravado". Transcurrido un mes se señaló a un tercer encubridor en el femicidio de Tamara Fierro.

Dolorosas reflexiones

La madre de la víctima recalca la importancia de una condena ejemplificadora hacia los responsables del femicidio: "ellos no son dignos de estar entre nosotros, porque no sabemos qué les pasa en la cabeza para hacer tales cosas. Ellos tienen madre, me imagino, que tienen hermana, sobrina, y no me entra en la cabeza cómo pueden descuartizar un cuerpo, trasladarlo, quemarlo, sin pensar en la familia de la víctima, y burlarse encima, en las marchas, romper los carteles, venir a la madrugada a la casa a decir que quieren hablar. Que ellos nada que ver. Yo les pido al Juez que revean bien el caso y que se aplique lo que tiene que aplicarse, que es la pena máxima para ellos", finalizó.