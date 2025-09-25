Confirmaron a la quinta víctima de Matías Jurado

El Fiscal Regional Guillermo Beller, confirmó en conferencia de prensa a una nueva víctima, la quinta, de Matías Jurado , el presunto asesino serial de Alto Comedero , hoy imputado por homicidio agravado de cuatro personas.

Se trata de Juan Carlos González que tenía 60 años y que estaba desaparecido desde junio pasado . Tras las muestras genéticas obtenidas de la casa de Jurado en Alto Comedero, los resultados de los especialistas dieron positivo. El celular de González tuvo el último registro de impacto de celdas en cercanías a la casa de Jurado.

“Se ha confirmado que la sangre de González también está en el domicilio de Matías Jurado , con lo cual empezamos a cerrar un círculo. Con esto no me refiero a cerrar la Investigación Penal Preparatoria, la cual ni siquiera lleva 60 días”, dijo Beller.

“Por eso hablamos de cinco desde un primer momento”, remarcó. “Quisimos ser cautos y esperar justamente la prueba científica, justamente esta confirmación que se da en el día de la fecha y luego del procesamiento de una nueva tanda de evidencia”.

Remarcó que sigue habiendo evidencia en el laboratorio por recolectar. “Se va a seguir el trabajo en el sentido de tener más perfiles. Hay todavía dos inconclusos, dos que siguen abiertos para ser cotejados con familiares que entendemos puede haber algún indicio que pueden haber sido víctimas también”.

“Hemos podido armar un caso bastante firme en cuanto a la evidencia, pero no vamos a descartar nada, vamos a seguir con los cotejos de quienes pueden ser las otras víctimas”, destacó el Fiscal. “Seguimos analizando muchas horas de cámaras, imágenes que tenemos y que entendemos podemos vincular a la investigación”.

Fiscal Regional, Guillermo Beller, sobre el caso Matías Jurado (Archivo)

Matías Jurado en prisión

Beller señaló que hasta el día 4 de diciembre Jurado tiene prisión preventiva que puede ser prorrogada “sobre todo en una investigación compleja como esta. Sin precipitarnos, sin apurarnos, sí estamos en condiciones de decir que el trabajo que ha hecho el Ministerio Público de la Acusación con todas sus áreas, han llevado a que este caso esté casi para ser llevado a debate”.

“Tenemos dos familiares de desaparecidos que están por venir y vamos a cotejar si puede ser de alguno de ellos, no solamente porque están desaparecidos, sino por el mismo grado de vulnerabilidad, que también coincide, y por otro lado porque hay alguna evidencia que lo lleva a eso”. Indicó Beller.

“No llevamos dos meses y estamos por concluir, con lo cual probablemente se amecete un poco la investigación en cuanto a resultados, porque ya hemos tenido prácticamente todos”, y destacó que se cerrará la investigación cuando haya “una posición más fuerte para el momento en el que formulemos la acusación”.

“Sí quedan evidencias todavía para seguir procesando, por ejemplo, parte de la ropa, algunos hisopados de sangre también. Ya hemos avanzado en cuanto al porcentaje de los más de 200 perfiles que teníamos, y tenemos que ya más del 80% se ha hecho, es decir, simplemente seguir a la espera de esos procesamientos que quedan”.

matias jurado traslado (2) Matías Jurado

Sobre la posible quinta imputación a Jurado, Beller dijo que “es prematuro decirlo. No va a pasar mucho más tiempo”, pero aclaró que será “una ampliación que se va a hacer conforme a los términos del artículo 351 del Código de Procedimiento, hacerle conocer este quinto hecho, la evidencia, como la calificación legal que va a seguir”, cerró.

Las otras cuatro víctimas de Matías Jurado

Jorge Omar Anachuri y Sergio Sosa fueron las dos primeras víctimas confirmadas de Jurado tras el cotejo de ADN y otras pruebas halladas en la casa del horror. Días después y dentro de esas pruebas, se pudo confirmar la identidad de dos nuevas víctimas: Miguel Ángel Quispe y Juan Ponce.

