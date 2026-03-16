Peregrinación a Punta Corral: dificultades y distancias de los diferentes caminos

Se acercan los ascensos a Punta Corral: dificultades y distancias de los diferentes caminos

Con la llegada de la Semana Santa, miles de peregrinos comienzan a prepararse para uno de los eventos religiosos más importantes del norte argentino: la tradicional peregrinación al Santuario de la Virgen de Punta Corral . Cada año, fieles de distintas localidades de la provincia y de otras regiones del país emprenden el ascenso por distintos caminos de montaña para participar de las celebraciones.

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El recorrido, que combina fe y esfuerzo físico, puede realizarse por diferentes senderos que presentan distintas distancias y niveles de dificultad , por lo que se recomienda planificar el ascenso con anticipación y tomar las precauciones necesarias.

Existen varios puntos de partida desde donde los peregrinos suelen iniciar el ascenso hacia el santuario. Cada uno tiene características particulares en cuanto a extensión y tiempo estimado de caminata.

La Comisión de Devotos pidió esperar hasta el 21 de marzo para subir a Punta Corral por Tumbaya, cuando el camino esté habilitado.

Tumbaya: aproximadamente 22 kilómetros , con un tiempo estimado de ascenso de alrededor de 12 horas .

Tunalito: cerca de 15 kilómetros , con un recorrido que suele demandar entre 5 y 8 horas de caminata.

Maimará: unos 17 kilómetros de distancia hasta el santuario.

Tilcara: uno de los trayectos más extensos, con 25 kilómetros, que puede requerir entre 10 y 12 horas de ascenso.

La dificultad de cada camino varía según el estado del sendero, las condiciones climáticas y la preparación física de los peregrinos.

Peregrinación a Punta Corral y el puente de Tunalito Peregrinación a Punta Corral y el puente de Tunalito

Cuándo inicia el ascenso este año

La peregrinación a Punta Corral se intensifica en los días previos a Semana Santa, cuando los fieles comienzan a subir al santuario para participar de las celebraciones religiosas.

Tradicionalmente, el movimiento de peregrinos comienza varios días antes del Domingo de Ramos, aunque el mayor flujo de caminantes suele registrarse durante la semana previa. En ese período, miles de personas ascienden para acompañar la imagen de la Virgen y participar de las misas y celebraciones que se realizan en el lugar.

Posteriormente, durante el Domingo de Ramos, se realiza el tradicional descenso de la Virgen hacia la localidad de Tumbaya, donde permanece durante las celebraciones de Semana Santa.

Recomendaciones para los peregrinos

Debido a la extensión de los recorridos y a las condiciones de montaña, las autoridades y organizaciones que participan de la logística recomiendan a los peregrinos:

Llevar abrigo, agua y alimentos suficientes.

Utilizar calzado adecuado para caminatas de montaña .

Evitar ascender en soledad.

Informarse previamente sobre el estado del clima y de los caminos.

La peregrinación a Punta Corral es considerada una de las manifestaciones de fe más convocantes del norte argentino, reuniendo cada año a miles de devotos que emprenden el ascenso para rendir homenaje a la Virgen del Abra de Punta Corral.

Las misas en el cerro comienzan el 21 de marzo

El cronograma oficial confirma que el sábado 21 de marzo comenzarán las celebraciones en Punta Corral, con misas de peregrinos a las 15:00 y 18:00 horas.

El domingo 22 continuarán las celebraciones con misas a las 9:00 y 17:00. Además, el miércoles 25 se realizará el ascenso de servidores desde la iglesia de Tumbaya y la misa de apertura en el Oratorio de Punta Corral a las 19:00.

Durante los días siguientes habrá celebraciones, rezos del Rosario, Vía Crucis y misas especiales dedicadas a matrimonios, jóvenes, vocaciones y distintas comunidades.

El descenso y la llegada a Tumbaya

El sábado 28 de marzo será uno de los momentos más esperados: la partida de la imagen hacia el lugar de aparición en Estancia Vieja y, posteriormente, el descenso hacia el oratorio, acompañado por las tradicionales bandas de sikuris.

El domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos, iniciará la peregrinación desde Punta Corral hacia Tumbaya a las 7:00. La llegada de la sagrada imagen está prevista para las 19:30, seguida por la Misa de Ramos presidida por el obispo César Daniel Fernández.

Las actividades continuarán durante Semana Santa y se extenderán hasta el 2 de mayo, con celebraciones en distintas parroquias y comunidades de la provincia, culminando con la despedida de la Virgen y su regreso al Oratorio de Punta Corral.

Con el camino en plena puesta a punto y el cronograma confirmado, la comunidad jujeña ya comienza a palpitar una nueva edición de la histórica Bajada de la Virgen de Punta Corral.