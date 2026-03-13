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13 de marzo de 2026 - 11:09
Tumbaya.

Punta Corral: desde la Comisión de Devotos piden esperar unos días más para subir

La Comisión de Devotos pidió esperar hasta el 21 de marzo para subir a Punta Corral por Tumbaya, cuando el camino esté habilitado.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Comisión de Devotos pidió esperar hasta el 21 de marzo para subir a Punta Corral por Tumbaya, cuando el camino esté habilitado.

La Comisión de Devotos pidió esperar hasta el 21 de marzo para subir a Punta Corral por Tumbaya, cuando el camino esté habilitado.

La peregrinación al santuario de la Virgen de Punta Corral por Tumbaya ya empieza a sentirse en la Quebrada, pero desde la Comisión de Devotos pidieron a los fieles que todavía no se adelanten al ascenso. La recomendación es esperar hasta que el camino quede completamente habilitado, algo que, según la organización y las autoridades locales, se prevé para el viernes 20 o el sábado 21 de marzo, cuando ya comenzarán las celebraciones en el cerro.

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En diálogo con Canal 4 y TodoJujuy, Diego Vilca, integrante de la Comisión de Devotos de la Virgen de Punta Corral, explicó que los preparativos vienen desde hace meses. “Nosotros ya venimos desde noviembre trabajando con el tema de los preparativos, elaborando lo que es el programa de toda la festividad, tratando de coordinar las misas, sobre todo la estadía, que es un mes, un poco más de un mes que va a estar en Tumbaya”, señaló.

Vilca indicó que también vienen participando del operativo general y del acondicionamiento del acceso al santuario. Ya estuvimos participando en todo el trabajo del operativo para realizar la limpieza del camino. Sabemos que las máquinas están trabajando todavía en la quebrada, afirmó. Por eso remarcó que, aunque ya hay personas que suben a caballo o caminando, el pedido oficial es esperar unos días más. “Le pedimos a la gente que espere una semanita más, cosa que ya a partir del 21, que va a haber misas y celebraciones, tanto en Punta Corral como en Tumbaya, ya puedan subir con el camino totalmente listo”.

“Le pedimos a la gente que espere una semanita más" “Le pedimos a la gente que espere una semanita más"

Embed - DIEGO VILCA

El cronograma que ya tiene fechas definidas

El cronograma difundido para este año establece que el 20 de marzo comenzará la novena en honor a la Virgen de Punta Corral. Luego, el sábado 21 arrancarán las celebraciones en el santuario con misas para peregrinos a las 15 y 18, mientras que el domingo 22 habrá nuevas celebraciones a las 9 y 17. El miércoles 25 está previsto el ascenso de servidores desde la iglesia de Tumbaya y la misa de apertura en el oratorio de Punta Corral a las 19. El descenso de la sagrada imagen a Tumbaya será el domingo 29 de marzo, día en que este año se celebra el Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa.

Ese es uno de los momentos más convocantes de la religiosidad jujeña, ya que miles de fieles ascienden para agradecer a la Mamita del Cerro y luego acompañan su bajada hasta el pueblo de Tumbaya, donde permanece durante varias semanas. En ese marco, Vilca sostuvo que la organización trabaja para recibir a una multitud. “La verdad que nosotros siempre tratando de innovar, de presentar cosas nuevas. Estamos armando todas las estructuras que tenemos afuera de la iglesia, las estructuras desmontables, estamos coordinando con el tema de sonido, iluminación”, explicó.

Además, adelantó que este año buscarán ampliar la infraestructura visual alrededor del templo. “El año pasado se puso bastante, tres pantallas gigantes; este año queremos aumentar las pantallas para que la gente que no puede acercarse a la iglesia pueda ver en otras diferentes partes del pueblo también”, dijo.

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Camino a Punta Corral

Camino a Punta Corral

Cómo será el movimiento en Tumbaya

La llegada de la Virgen a Tumbaya moviliza no solo a los peregrinos, sino también a todo el pueblo, que debe organizar el ingreso de colectivos, autos particulares y la circulación de miles de personas. Por eso, la Comisión de Devotos y las autoridades locales ya coordinaron con transporte y seguridad el esquema para el Domingo de Ramos.

El transporte ya está decidido”, precisó Vilca. Según explicó, en la zona sur del pueblo se ubicarán los colectivos que regresan hacia San Salvador de Jujuy, mientras que en la zona norte estarán los colectivos que giran hacia otras localidades del norte. “La parte de la cancha de fútbol de Tumbaya y todo lo que es la zona sur, que es un playón de la comunidad, va a estar ahí los colectivos para que vuelvan a la ciudad”, detalló.

También se habilitarán espacios amplios para estacionamiento. “Tenemos dos estacionamientos inmensos en Tumbaya”, señaló. Uno de ellos estará al ingresar por la zona sur y otro en la zona central del pueblo, administrado por la Comisión Municipal. “Ahí van a estar los vehículos cuidados durante todo el día”, agregó.

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