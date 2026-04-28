Intiman a liberar tierras fiscales en Jujuy: qué significa y a quiénes alcanza

La Fiscalía de Estado de Jujuy avanza con intimaciones extrajudiciales a personas que iniciaron trámites de prescripción adquisitiva sobre tierras fiscales. Se trata de intervenciones administrativas que buscan resguardar la propiedad pública y ordenar la situación dominial en distintos puntos de la provincia.

Según se informó, estas actuaciones se activan cuando ingresan solicitudes ante la Dirección Provincial de Inmuebles vinculadas a terrenos que pertenecen al Estado. En esos casos, el organismo emite notificaciones en las que se solicita el cese de la ocupación y la liberación del espacio.

Desde el Gobierno provincial aclararon que estas intimaciones no implican desalojos. “No se trata de una orden judicial”, remarcan, sino de una acción del Estado en su rol de titular de las tierras para hacer valer sus derechos sobre esos inmuebles.

Las medidas se vienen aplicando en diferentes localidades, entre ellas Palpalá, San Antonio, zonas del Ramal y también en sectores de la Quebrada y la Puna, como parte de un proceso de control y regularización territorial.

En paralelo, las autoridades mantienen instancias de diálogo con las familias alcanzadas. Días atrás, se realizó una reunión con personas notificadas en la que participaron el Fiscal de Estado y el Procurador del Tesoro. Allí se explicó que quienes puedan acreditar posesión podrán avanzar en un proceso administrativo de regularización. En ese marco, desde el Ejecutivo provincial insisten en que el objetivo es ordenar el uso de las tierras públicas bajo los mecanismos legales vigentes. También aseguran que, en caso de corresponder, se dará continuidad a los trámites necesarios para formalizar la situación de quienes ocupan esos terrenos.

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