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28 de abril de 2026 - 10:36
Jujuy.

Amenaza de tiroteo: identificaron a tres menores en Abra Pampa que habrían escrito los mensajes

Tres menores en Abra Pampa fueron identificados como posibles autores de los mensajes sobre amenaza de tiroteo en diferentes escuelas de la ciudad.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Amenaza de tiroteo en escuelas - Imagen de archivo&nbsp;

Amenaza de tiroteo en escuelas - Imagen de archivo 

Los mensajes sobre posible amenaza de tiroteo en escuelas de Jujuy sigue trayendo novedades. En las últimas horas, identificaron a tres menores de Abra Pampa que habrían sido autores de escribir estos carteles en diferentes escuelas de la ciudad.

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En las últimas horas, la Policía confirmó la identificación de tres menores como presuntos autores de los escritos.

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Investigación y menores identificados

El jefe de la Unidad Regional 5, comisario mayor Ariel Marcial, informó que se logró identificar a tres menores de edad que habrían sido responsables de redactar y difundir los mensajes amenazantes en escuelas del ejido urbano.

Según explicó el funcionario, las actuaciones se iniciaron tras la detección de estos escritos que generaron alarma en la comunidad educativa.

Intervención judicial

En el caso interviene el Ministerio Público de la Acusación (MPA) con asiento en La Quiaca, que lleva adelante las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Además, se labraron actas a los padres de los menores por infracción al artículo 113 bis, que sanciona el entorpecimiento del funcionamiento de establecimientos públicos.

Refuerzan la seguridad en las escuelas

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron la presencia permanente de personal policial en cada escuela de Abra Pampa durante toda la jornada escolar.

La decisión busca llevar tranquilidad a estudiantes, docentes y familias, en medio de la preocupación generada por los hechos.

Preocupación en la comunidad

El episodio mantiene encendidas las alarmas de toda la comunidad. Es por ello que, desde que esto pasó la semana pasada, padres y docentes manifestaron su inquietud ante la circulación de este tipo de amenazas.

Cabe recordar que esta situación se replicó en varias escuelas de toda la provincia de Jujuy y en todo el país a raíz de un desafío viral de Tik Tok y grupos de WhatsApp que "invitaban" a escribir en los baños: "Amenaza de tiroteo (en tal fecha), no vengan".

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