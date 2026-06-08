Un tiroteo en Kansas City dejó nueve heridos y encendió alertas antes del Mundial

El tiroteo ocurrió cerca del Hotel Origin, donde se hospeda el plantel dirigido por Lionel Scaloni para afrontar la Copa del Mundo.

Un tiroteo ocurrido en Kansas City dejó nueve personas heridas y generó preocupación a pocos días del inicio del Mundial 2026, especialmente por la cercanía con zonas vinculadas a la concentración de selecciones que participarán del torneo. El hecho se registró durante la madrugada del domingo, en Troost Avenu e, una de las avenidas de la ciudad estadounidense.

Según medios internacionales, el ataque ocurrió cerca del hotel que utilizará la Selección de Inglaterra como base mundialista. Al momento del episodio, el equipo inglés no estaba en Kansas City, ya que continuaba su preparación en Florida.

La Policía de Kansas City informó que al menos nueve personas resultaron heridas . En un primer momento, se hallaron tres mujeres con heridas de bala en el lugar y luego se confirmó que otras seis personas también habían recibido disparos. Todas las víctimas serían adultas y, de acuerdo con los reportes iniciales, no se temía por sus vidas.

Las causas del ataque todavía se investigan. Por ahora, no se informó una hipótesis definitiva sobre el origen del tiroteo y medios internacionales señalaron que, de manera preliminar, no se lo vincula con un hecho terrorista.

Preocupación por las selecciones

El episodio encendió alertas porque Kansas City será una de las ciudades protagonistas del Mundial 2026. Además de ser sede de partidos, fue elegida como base de distintas selecciones, entre ellas Argentina, Inglaterra, Países Bajos y Argelia.

La Selección argentina, vigente campeona del mundo, ya había llegado a Kansas City para instalar su campamento de preparación de cara al debut mundialista. El equipo de Lionel Scaloni iniciará la defensa del título ante Argelia en el Arrowhead Stadium, estadio de los Kansas City Chiefs.

Argentina y el operativo de seguridad

Aunque el hecho ocurrió cerca de la futura concentración de Inglaterra y no involucró directamente al plantel argentino, el tiroteo generó preocupación en el contexto general de seguridad del Mundial. Kansas City será una de las ciudades donde habrá fuerte presencia de delegaciones, hinchas y equipos durante la competencia.

Medios internacionales indicaron que, tras el episodio, se espera un refuerzo de la protección para las selecciones alojadas en la región. La organización del torneo y las autoridades locales deberán sostener operativos especiales en una ciudad que recibirá a miles de fanáticos durante las próximas semanas.

Lo que tenés que saber