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8 de junio de 2026 - 07:17
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México y Sudáfrica protagonizan el partido inaugural del Mundial 2026

México y Sudáfrica se enfrentan en el estadio Ciudad de México. El duelo se jugará el jueves 11 de junio desde las 16:00 (hora Argentina).

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México y Sudáfrica protagonizan el partido inaugural del Mundial 2026
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El juego entre México y Sudáfrica se disputará el próximo jueves 11 de junio por la fecha 1 del grupo A del Mundial, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de México.

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Por primera vez en la historia, México —uno de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026— y Sudáfrica volverán a disputar un partido inaugural de la cita más importante del fútbol.

Para la selección mexicana será su decimoctava edición, participa de manera ininterrumpida desde 1994, y la oportunidad de superar los cuartos de final. Sólo llegó a esta instancia en dos ocasiones: 1970 y 1986. Fuera de esas excepciones, el Tri alcanzó los octavos de final de manera consecutiva entre 1994 y 2018.

Además, se convertirá en el primer país en albergar 3 Mundiales: fue sede en 1970 (campeón Brasil) y 1986 (campeón Argentina).

Sudáfrica, en tanto, afrontará su cuarta participación mundialista —la primera desde 2010, cuando fue anfitrión— tras haber estado presente en 1998 y 2002. Nunca ganó en su debut ni consiguió avanzar más allá de la fase de grupos.

En el historial general, México se impone con dos triunfos, un empate y una derrota. El último enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial fue en Sudáfrica 2010, el primero organizado en África, y terminó 1-1.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de México en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo A - Fecha 2: vs Rep. de Corea: 18 de junio - 22:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 3: vs República Checa: 24 de junio - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sudáfrica en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo A - Fecha 2: vs República Checa: 18 de junio - 13:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 3: vs Rep. de Corea: 24 de junio - 22:00 (hora Argentina)
Horario México y Sudáfrica, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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