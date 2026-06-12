viernes 12 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de junio de 2026 - 08:15
Jujuy.

FNE 2026: las candidatas de Caspalá desfilaron con prendas bordadas a mano

El Secundario Nº 57 eligió a su representante para la FNE 2026 en una celebración donde la cultura local tuvo un lugar central.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Elección de Caspalá para la FNE 2026.

Elección de Caspalá para la FNE 2026.

El Colegio Secundario Nº 57 de Caspalá realizó el miércoles al mediodía su elección de representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026), en una jornada que se destacó por poner en valor las tradiciones y la identidad cultural de la comunidad.

Lee además
Candidatas colegio Del Salvador. video
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio del Salvador
Candidatas Colegio Nacional Nº3 Éxodo Jujeño
Jujuy.

Canal 4 transmite en vivo este viernes la Elección del Colegio Nacional N°3

Cinco candidatas y cinco aspirantes a Chico 10 participaron de la celebración estudiantil, que reunió a alumnos, docentes y familias de esta localidad ubicada entre la Quebrada de Humahuaca y las Yungas.

Elección de Caspalá
Elección de Caspalá para la FNE 2026.

Elección de Caspalá para la FNE 2026.

Una tradición que sigue viva

Caspalá es una pequeña comunidad de montaña donde muchas prácticas ancestrales continúan vigentes y forman parte de la vida cotidiana.

Entre ellas sobresale la elaboración de la vestimenta tradicional femenina, reconocida por sus intensos colores y por los delicados bordados florales realizados mediante técnicas transmitidas de generación en generación.

Los rebozos son una de las prendas más características. Se confeccionan artesanalmente y suelen incluir diseños inspirados en flores de la región. Además, los colores poseen un significado particular dentro de la comunidad.

Estas prendas son elaboradas por artesanas de la localidad, que mantienen vivo un legado cultural considerado uno de los más auténticos y representativos de la provincia de Jujuy.

Elección de Caspalá (1)
Elección de Caspalá para la FNE 2026.

Elección de Caspalá para la FNE 2026.

Las elegidas del Secundario Nº 57

Tras la presentación de las candidatas y el desarrollo de la elección, se conocieron los nombres de las estudiantes que representarán a la institución durante la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Soledad Balcarce fue elegida representante del establecimiento.

Por su parte, Celeste Tito recibió la distinción de primera princesa y Karen Mamaní fue coronada como segunda princesa.

En tanto, Álvaro Luere resultó elegido como Chico 10 del Colegio Secundario Nº 57 de Caspalá.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio del Salvador

Canal 4 transmite en vivo este viernes la Elección del Colegio Nacional N°3

FNE 2026: las candidatas del Secundario 34 para su elección

FNE 2026: el Colegio Secundario N°35 "Los Alisos" presentó a sus candidatas

FNE 2026: El Secundario N°50 de Tres Pozos elegirá este jueves a su representante

Lo que se lee ahora
El Colegio de Ingenieros distinguió a José Luis Izquierdo por sus 50 años de profesión video
Jujuy.

El Colegio de Ingenieros distinguió a José Luis Izquierdo por sus 50 años de profesión

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé. 
Conmovedor

Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial video
Jujuy.

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno video
Jujuy.

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno

Conducía borracho y en contramano por la 19 de Abril (Foto ilustrativa)
Policiales.

Camionero manejaba borracho y en contramano por la avenida 19 de abril

Incidentes en el Mundial.
EN VIVO.

Mundial 2026: incidentes en los alrededores del Azteca entre la policía y manifestantes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel