FNE 2026: las candidatas de Caspalá desfilaron con prendas bordadas a mano

Elección de Caspalá para la FNE 2026.

El Colegio Secundario Nº 57 de Caspalá realizó el miércoles al mediodía su elección de representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) , en una jornada que se destacó por poner en valor las tradiciones y la identidad cultural de la comunidad.

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Cinco candidatas y cinco aspirantes a Chico 10 participaron de la celebración estudiantil, que reunió a alumnos, docentes y familias de esta localidad ubicada entre la Quebrada de Humahuaca y las Yungas.

La gran particularidad de la elección estuvo en el desfile de las jóvenes postulantes, quienes lucieron vestimentas típicas de la zona confeccionadas de manera artesanal . En lugar de los tradicionales vestidos de gala, las estudiantes se presentaron con coloridos rebozos y prendas bordadas a mano que reflejan las costumbres de su pueblo.

Elección de Caspalá Elección de Caspalá para la FNE 2026.

Una tradición que sigue viva

Caspalá es una pequeña comunidad de montaña donde muchas prácticas ancestrales continúan vigentes y forman parte de la vida cotidiana.

Entre ellas sobresale la elaboración de la vestimenta tradicional femenina, reconocida por sus intensos colores y por los delicados bordados florales realizados mediante técnicas transmitidas de generación en generación.

Los rebozos son una de las prendas más características. Se confeccionan artesanalmente y suelen incluir diseños inspirados en flores de la región. Además, los colores poseen un significado particular dentro de la comunidad.

Estas prendas son elaboradas por artesanas de la localidad, que mantienen vivo un legado cultural considerado uno de los más auténticos y representativos de la provincia de Jujuy.

Elección de Caspalá (1) Elección de Caspalá para la FNE 2026.

Las elegidas del Secundario Nº 57

Tras la presentación de las candidatas y el desarrollo de la elección, se conocieron los nombres de las estudiantes que representarán a la institución durante la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Soledad Balcarce fue elegida representante del establecimiento.

Por su parte, Celeste Tito recibió la distinción de primera princesa y Karen Mamaní fue coronada como segunda princesa.

En tanto, Álvaro Luere resultó elegido como Chico 10 del Colegio Secundario Nº 57 de Caspalá.