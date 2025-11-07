Gimena Accardi y su nueva relación con un joven trapero 14 años menor

Una simple imagen bastó para que Gimena Accardi volviera al centro de la escena del espectaculo. La actriz de 40 años apareció abrazada a un joven músico en una foto publicada por su amiga y directora Agustina Navarro. La postal muestra a ambos sonriendo y en una actitud muy cercana, lo que llevó a que los seguidores se preguntaran: ¿quién es el hombre que acompaña a la ex de Nico Vázquez?

Declaraciones. La palabra de Gimena Accardi sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

En cuestión de minutos, las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer: investigar. Así fue como los usuarios descubrieron que el joven del abrazo era Seven Kayne , un reconocido artista del trap argentino , de 26 años. El detalle que lo delató fue un tatuaje visible en su brazo, idéntico al que el cantante muestra en sus publicaciones.

Su nombre real es Joaquín Cordovero . Nació en Buenos Aires y desde 2017 construye una carrera en ascenso dentro de la música urbana. Con temas como Si te lastimé y Atrapado, logró millones de reproducciones en plataformas digitales y se convirtió en una de las voces jóvenes más destacadas del género.

Seven Kayne se caracteriza por su fusión entre trap, rock y R&B, un estilo que lo diferencia de otros artistas del circuito. Además, trabajó con figuras de peso como Duki, KHEA y Bizarrap. En 2025 atraviesa un gran momento profesional con su gira internacional TRANSMU7ACION , que lo llevó por Europa y Latinoamérica.

seven kayne el nuevo romance de gimena accardi

El contexto de Gimena Accardi

El revuelo por la foto se da pocos meses después de la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, una de las parejas más queridas del espectáculo argentino. Tras 17 años juntos, los actores decidieron tomar caminos distintos.

Mientras Vázquez fue visto en Nueva York junto a la actriz Daiana Fernández —su compañera en la obra Rocky—, Accardi se mostró relajada y sonriente en esta nueva etapa. La imagen con el trapero coincidió con ese cambio de energía que muchos seguidores notaron en sus redes.

Qué dicen las redes y el entorno

Ninguno de los dos protagonistas confirmó ni desmintió el vínculo. Sin embargo, los usuarios de Instagram no tardaron en lanzar teorías. Algunos creen que se trata de una amistad, mientras otros sostienen que hay algo más que buena onda entre ellos.

En el entorno de ambos prefieren el silencio. “Gime está muy tranquila, disfrutando de su vida personal”, señalaron fuentes cercanas a la actriz. Por su parte, el músico se limitó a compartir fragmentos de su gira sin hacer comentarios sobre la situación.

gime accardi y seven kayne

Una conexión que da que hablar

Aunque la relación no está confirmada, la foto logró instalar el tema en todos los portales y programas de espectáculos. Los seguidores de ambos artistas esperan nuevas pistas que confirmen si entre Accardi y Seven Kayne hay algo más que una amistad.

La diferencia de edad —ella de 40, él de 26— no pasó desapercibida, pero tampoco parece ser un obstáculo para la química que se refleja en la imagen.