AC/DC vuelve a la Argentina: ¿A qué hora inicia la venta de entradas y cuáles son los precios?

Tras más de dieciséis años de ausencia, AC/DC volverá a presentarse en la Argentina. La mítica banda australiana anunció un concierto en el estadio Monumental para el 23 de marzo de 2026 , como parte del Power Up Tour , su gira internacional que ya recorrió Europa, Estados Unidos y Australia .

El grupo estadounidense The Pretty Reckless , encabezado por Taylor Momsen —reconocida por su participación en Gossip Girl y El Grinch—, será el telonero del espectáculo .

Los seguidores locales esperaban este regreso desde hace más de una década, ya que el último paso de AC/DC por el país fue en diciembre de 2009 , cuando ofreció tres recitales con entradas agotadas en River, más tarde inmortalizados en el álbum y DVD Live at River Plate (2012).

La gira Power Up Tour toma su nombre del álbum Power Up , publicado en 2020 , el decimoséptimo trabajo de estudio del grupo, concebido como homenaje a Malcolm Young , histórico guitarrista y uno de los creadores de AC/DC , fallecido en 2017 .

En la actualidad, la alineación de la banda está compuesta por Angus Young en guitarra principal, Brian Johnson como vocalista, Stevie Young en guitarra rítmica, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo.

Desde el inicio de la venta, los tickets podrán comprarse con cualquier medio de pago.

AC/DC en Argentina: a qué hora empieza la venta de entradas y cómo comprarlas

Las entradas para el recital de AC/DC en Buenos Aires se pondrán a la venta el viernes 7 de noviembre a las 10:00, exclusivamente a través de la página oficial de All Access (www.allaccess.com.ar).

Desde ese momento, los tickets podrán adquirirse con cualquier forma de pago. Si bien no habrá preventa bancaria, los socios de River Plate dispondrán de un acceso anticipado exclusivo, también a partir del viernes 7 a las 10.

Para participar de esta fase, será necesario gestionar previamente un código de validación en login.riverid.com.ar. Una vez dentro del sistema, el usuario deberá iniciar sesión con su correo y contraseña para obtener dicho código y luego usarlo en All Access al momento de realizar la compra.

La banda australiana tocará en la Argentina el 23 de marzo de 2026.

Se aconseja acceder previamente a All Access para registrarse o iniciar sesión antes del inicio de la venta, lo que permitirá agilizar la compra. Cada cuenta tendrá habilitada la posibilidad de adquirir un máximo de cuatro tickets por transacción.

Asimismo, es fundamental recordar que All Access exige una verificación de identidad del comprador mediante un código de seis dígitos, el cual puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Este código deberá ingresarse dentro de los 10 días posteriores a la compra, ya que, en caso contrario, la operación será anulada.

Precios de las entradas para AC/DC en Argentina

Como se señaló anteriormente, hoy inicia la venta oficial de tickets para el concierto que la banda ofrecerá en 2026 en el estadio de River Plate. A continuación, se detallan los valores de las localidades disponibles para que puedas planificar tu compra y asegurar tu entrada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SFV_Cinema/status/1985783233762431388&partner=&hide_thread=false AC/DC



23 de marzo en Estadio River Plate

Precios finales oficiales (service incluido)



Platea Sivori Alta: $189,750 ARS

Campo General: $207,000 ARS

Plateas Altas: $258,750 ARS

Platea Sivori Media: $287,500 ARS

Campo Delantero: $339,250 ARS

Plateas… pic.twitter.com/CqqroPBBWD — SFV Cinema (@SFV_Cinema) November 4, 2025