lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 12:36
¡Imperdible!

Llega a Jujuy "Pollerudo", el increíble show del humorista Flaco Pailos

Este 4 de octubre Jujuy vivirá un show único de la mano del reconocido humorista Flaco Pailos, junto a la talentosa comediante Carla Dogliani. Ya podés conseguir las entradas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Pollerudos, obra del Flaco Pailos

"Pollerudos", obra del Flaco Pailos

Jujuy contará con un show imperdible el próximo 4 de octubre. Llegará al Teatro Mitre el humorista Flaco Pailos, con su obra "Pollerudo" junto a la talentosa comediante Carla Dogliani. Las entradas ya se pueden adquirir de forma online o en las boleterías del teatro.

"Pollerudo" llega a Jujuy: día, horario y entradas

El próximo sábado 4 de octubre, desde las 21 horas, en el Teatro Mitre se vivirá un show imperdible de la mano del humorista Flaco Pailos. "Pollerudo" es la nueva obra que presenta el reconocido artista argentino en compañía de la comediante Carla Dogliani, y ya es furor en todo el país.

Quienes quieran asistir, podrán adquirir con anticipación las entradas en AutoEntrada - hacer click en esta link- o en las boleterías del Teatro Mitre.

pollerudo obra flaco pailos

Sinopsis de "Pollerudo"

El reconocido humorista Flaco Pailos presenta "Pollerudo", un espectáculo de comedia lleno de risas y ocurrencias, en el que comparte escenario con la talentosa comediante Carla Dogliani.

Juntos exploran, con ingenio y picardía, las diferencias y similitudes entre hombres y mujeres. Con un formato ágil y dinámico, combina los clásicos chistes del Flaco con los divertidos personajes de Carla, haciendo del público un cómplice en esta aventura humorística.

El Flaco Pailos promete ¡una noche imperdible a pura carcajada!

