lunes 29 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de septiembre de 2025 - 09:24
Farándula.

Afirman que Nicolás Furtado y Stefi Roitman estuvieron juntos en Madrid: el video

Una creadora de contenido audiovisual sorprendió a los actores y los registró mientras estaban juntos en la ciudad de Madrid.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Aseguran que Estefi Roitman y Nico Furtado estuvieron juntos en Madrid.

Aseguran que Estefi Roitman y Nico Furtado estuvieron juntos en Madrid.

Stefy Roitman continúa consolidando su carrera como actriz internacional, y su más reciente logro fue participar en una película española respaldada por un destacado estudio estadounidense. Durante su estadía en España, se la habría visto junto a Nicolás Furtado.

Lee además
Crecen los rumores de romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson.
Farándula.

Los rumores de romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson aumentan día a día
Sofía Aldrey rompió el silencio sobre el romance de Fede Bal y Evelyn Botto: “Ella siempre lo persiguió”.
Farándula.

Sofía Aldrey habló del romance de Fede Bal y apuntó contra Evelyn Botto

La influencer Magalí Sica, conocida por haber sorprendido a la China Suárez con Franco Colapinto en una cena lujosa, compartió ahora el posible encuentro entre los actores. “Che, no es por nada, pero me volví a encontrar gente famosa en Madrid”, escribió en sus historias de Instagram.

Los posteos de la influencer que habría encontrado a Stefy Roitman y a Nico Furtado juntos.

A mí solo me gustaría saber desde cuando son amigos y de que hablarán ¿Se los muestro?”, agregó en otra publicación, mientras mostraba al actor uruguayo de El Marginal esperando solo en una calle de Madrid.

Se afirma que Stefy Roitman se encontró con Nicolás Furtado en Madrid

En otro video se ve a Roitman caminando por la misma calle, entrando a una pastelería para comprar algo y saliendo con una bolsa. Magalí no compartió imágenes de ambos juntos, pero aseguró que se vieron, lo que generó fuertes comentarios en redes.

Stefy Roitman en San Sebastián.

Reportando desde Madrid. Stefy Roitman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, comentó mientras caminaba por la misma calle donde había pasado Roitman.

Este fin de semana, la actriz presentó en el Festival de Cine de San Sebastián el filme Ya no quedan junglas, protagonizado por Ron Perlman y Megan Montaner, estrenado en España el 26 de septiembre.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los rumores de romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson aumentan día a día

Sofía Aldrey habló del romance de Fede Bal y apuntó contra Evelyn Botto

La foto que confirma el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Llega a Jujuy "Pollerudo", el increíble show del humorista Flaco Pailos

Luz Tito: "Orgullosa de haber nacido en Jujuy, gracias por tanto amor"

Lo que se lee ahora
Luz Tito en Jujuy.
Espectáculos.

Luz Tito: "Orgullosa de haber nacido en Jujuy, gracias por tanto amor"

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Último día.

FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio.

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Explotó un tubo de gas.
Córdoba.

Explotó un tubo de gas, derrumbó la casa y el dueño está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel