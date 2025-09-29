Afirman que Nicolás Furtado y Stefi Roitman estuvieron juntos en Madrid: el video

Stefy Roitman continúa consolidando su carrera como actriz internacional , y su más reciente logro fue participar en una película española respaldada por un destacado estudio estadounidense . Durante su estadía en España , se la habría visto junto a Nicolás Furtado.

La influencer Magalí Sica , conocida por haber sorprendido a la China Suárez con Franco Colapinto en una cena lujosa , compartió ahora el posible encuentro entre los actores. “ Che, no es por nada, pero me volví a encontrar gente famosa en Madrid ”, escribió en sus historias de Instagram .

Los posteos de la influencer que habría encontrado a Stefy Roitman y a Nico Furtado juntos.

“ A mí solo me gustaría saber desde cuando son amigos y de que hablarán ¿Se los muestro? ”, agregó en otra publicación, mientras mostraba al actor uruguayo de El Marginal esperando solo en una calle de Madrid .

Se afirma que Stefy Roitman se encontró con Nicolás Furtado en Madrid

En otro video se ve a Roitman caminando por la misma calle, entrando a una pastelería para comprar algo y saliendo con una bolsa. Magalí no compartió imágenes de ambos juntos, pero aseguró que se vieron, lo que generó fuertes comentarios en redes.

Stefy Roitman en San Sebastián.

“Reportando desde Madrid. Stefy Roitman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, comentó mientras caminaba por la misma calle donde había pasado Roitman.

Este fin de semana, la actriz presentó en el Festival de Cine de San Sebastián el filme Ya no quedan junglas, protagonizado por Ron Perlman y Megan Montaner, estrenado en España el 26 de septiembre.